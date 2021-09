Około godziny 20, w środę, patrol policji zatrzymał samochód, który prowadziła 61-letnia kobieta. Według ustaleń naszego informatora, chodzi o Beatę Kozidrak. Grozi jej do dwóch lat pozbawienia wolności.

61-letnia gwiazda zatrzymana przez patrol na Mokotowie!

W środę późnym wieczorem samochód Beaty Kozidrak został zatrzymany przez policyjny patrol. Według ustaleń naszego informatora, gwiazda polskiej sceny muzycznej była pod wpływem alkoholu.

Została zatrzymana przez patrol na Mokotowie, ponieważ ktoś doniósł funkcjonariuszom, że prowadzi pod wpływem - twierdzi nasz informator.

Skontaktowaliśmy się z rzecznikiem prasowym policji na Mokotowie. Dowiedzieliśmy się, że 1 września ok. godziny 20, została zatrzymana 61-letnia kobieta. Jej sposób jazdy miał świadczyć o tym, że jest w stanie wskazującym.

Policjanci zatrzymali 61-letnią kobietę kierującą samochodem marki BMW. Miała dwa promile w wydychanym powietrzu. Zatrzymano jej prawo jazdy - powiedział nam podkom. Robert Koniuszy.

2 września odbędzie się jej przesłuchanie. Beacie Kozidrak grozi do dwóch lat pozbawienia wolności.

Próbowaliśmy się skontaktować z menadżerem Bajmu, Andrzejem Pietrasem, jednak nie udało nam się do niego dodzwonić. Wysłaliśmy także wiadomości do osób związanych zawodowo z Beatą Kozidrak, ale na razie czekamy na komentarze.

Beata Kozidrak to nie pierwsza gwiazda, która została zatrzymana przez policję i była w stanie nietrzeźwym. Kilka lat temu doszło do tragedii z udziałem Dariusza K., który śmiertelnie potrącił 62-letnią kobietę. Okazało się, że był pod wpływem narkotyków. Na kilka lat trafił do więzienia, z którego wyszedł w zeszłym roku.