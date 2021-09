Joanna Moro zabrała głos. Tłumaczy się z sopockiej wpadki? Niewiarygodne, co napisała

Media obiegł ostatnio klip z fragmentem występu Joanny Moro. Aktorka nie popisała się, a film stał się powodem do kpin.

Joanna Moro o swoim kompromitującym występie w Sopocie

Joanna Moro podczas koncertu Wakacyjnej Trasy Dwójki w Sopocie zaśpiewała na scenie Opery Leśnej cover utworu "La Plage De Saint Tropez" grupy Army of Lovers. Utwór wykonała z playbacku. Podczas emisji powtórek występu użyto jednak oryginalnej ścieżki z mikrofonu aktorki. W efekcie widzowie mogli usłyszeć, że aktorka nie pamięta słów utworu i na dodatek niemiłosiernie fałszuje.

W mediach występ był szeroko komentowany. Wreszcie i bohaterka całego zamieszania postanowiła zabrać głos w tej sprawie.

Jeśli ktoś nie ma doświadczenia w realizowaniu programów na żywo, ten nie zrozumie, jakimi sytuacjami ekipa musi się zmierzać i niekiedy podejmuje decyzje pod ogromną presją czasu i w niewyobrażalnym stresie - napisała aktorka w obszernym wpisie na Instagramie.

Joanna Moro nie ma sobie nic do zarzucenia. To, że popełniła błąd? No cóż, wszyscy czasem się mylimy. Najważniejsza jest dobra zabawa.

Dla nas liczy się przede wszystkim dobra zabawa i show. I taki ten koncert był. Radosny, taneczny i żywy. Dziękuję ekipie za świetną współpracę przy każdym z koncertów podczas wakacyjnej trasy, uśmiech na twarzach publiczności to dla nas największa nagroda. A błąd jest rzeczą ludzką. Człowiek, który nie popełnia błędów, zwykle nie robi nic.

Przypomnijmy może, że była to dobra zabawa za pieniądze podatników, gdyż koncerty Wakacyjnej Trasy Dwójki finansowane są z pieniędzy telewizji publicznej.