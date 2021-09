Metamorfozy polityków. Tarczyński schudł 12 kilogramów, a Czarnek... no cóż. Poległ

Dominik Tarczyński nie jest politykiem cieszącym się nieskazitelną opinią. Poseł z ramienia Prawa i Sprawiedliwości dotąd zasłynął nieetycznymi wypowiedziami na temat zgwałconych kobiet i mniejszości religijnych. Teraz o działaczu znowu zrobiło się głośno, a to za sprawą spektakularnej metamorfozy. Tarczyński w sieci pochwalił się skutkami diety, którą praktykuje od jakiegoś czasu. Jej efekty są imponujące - mężczyzna schudł już 12 kilogramów i zapowiedział, że dąży do jeszcze większego spadku wagi.

REKLAMA

Zobacz wideo Przerwa na kawę z Sylwią Bombą. "Ważyłam prawie 90 kg. Schudłam 30 kg"

Tarczyński tym samym wszedł do grona polityków, którzy w pewnym momencie kariery postanowili diametralnie zmienić swój wizerunek. Poniżej galeria działaczek i działaczy, których metamorfozy były szeroko komentowane w mediach.

Anna Kalata schudła 40 kilogramów i kompletnie zmieniła swój styl

Metamorfoza Anny Kalaty jest chyba najbardziej efektowną przemianą w ostatnich latach. Posłanka Samoobrony w pewnym momencie zmieniła styl życia, w wyniku czego schudła 40 kilogramów. W odstawkę poszły nieciekawe garsonki i workowate ubrania, a Kalata obcisłymi sukienkami zaczęła podkreślać smukłą sylwetkę. Zmieniła również inne elementy wizerunku - mysi kok przeobraził się w burzę blond włosów, a zadziorne spojrzenie podkreśliła odważnym makijażem. Trzeba przyznać, że ta przemiana po latach nadal robi wrażenie.

Anna Kalata Anna Kalata

Adam Hofman schudł, kiedy odszedł z polityki

Podobnym spadkiem wagi, co Anna Kalata, może pochwalić się Adam Hofman. Były poseł Prawa i Sprawiedliwości pożegnał się z polityką po aferze, która wybuchła w związku z jego podróżami służbowymi. Po tych wydarzeniach Hofman stał się rekinem biznesu, bardzo dużo schudł i zmienił wizerunek.

Adam Hofman Fot. Wojciech Olkuśnik / AG ; adamhofman/instagram

Od nazwiska Aleksandra Kwaśniewskiego powstała nazwa diety

W 2000 roku, tuż przed wyborami prezydenckimi, szał robiła dieta kapuściana zwana też prezydencką bądź Kwaśniewskiego. Wszystko ze względu na imponującą metamorfozę, którą przeszła ówczesna głowa państwa. Kwaśniewski bowiem twierdził, że nadwagi pozbył się dzięki spożywaniu zupy, której bazą była kapusta. Niestety, tak jak inne tego typu diety, ten sposób odchudzania wiąże się efektem jojo, który nie ominął również prezydenta. Teraz polityk stawia przede wszystkim na ruch i zdrowy styl życia. W zaroście naprawdę prezentuje się bardzo atrakcyjnie.

Aleksander Kwaśniewski Aleksander Kwaśniewski

Bronisław Komorowski bez wąsów

Wizerunek Bronisława Komorowskiego przez lata kojarzony był z gęstymi, szpakowatymi wąsami. W 2010 roku rodaków zaskoczyła decyzja polityka o pozbyciu się z twarzy tej charakterystycznej cechy jego wyglądu. Później kilkakrotnie powracał do ukochanych wąsów, a wiele osób przyznawało, że bez zarostu nie wygląda jak ta sama osoba.

Bronisław Komorowski Fot. Tomasz Fritz/AG; Kuba Atys/AG

Przemysław Czarnek - fatshamingował dzieci, później sam obiecał schudnąć

Choć Przemysław Czarnek nie ma na koncie spektakularnej metamorfozy, wymieniony został w powyższym gronie "na zachętę". Być może sukcesy kolegi z partii skłonią Ministra Edukacji do wzmożonej pracy nad sylwetkę, wszak kilka miesięcy temu sam nawoływał do zmiany nawyków wśród tyjącej młodzieży, a "zwłaszcza dziewcząt". Jego słowa wywołały falę krytyki, po której polityk obiecał, że sam zrzuci nadprogramowe kilogramy. Podobno udało mu się pozbyć pięciu kilogramów, choć eksperci twierdzą, że to jedynie woda. My różnicy nie widzimy.

Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta