Anna Lewandowska motywuje mnóstwo kobiet do aktywnego trybu życia. Z trenerką ćwiczyła już Paulina Krupińska i wiele innych gwiazd. Również Katarzyna Cichopek pochwaliła się selfie z "Lewą". Przyznała, że lekko nie było, ale nie ma zamiaru odpuszczać.

Zobacz wideo Robert Lewandowski trenuje w ogrodzie

Anna Lewandowska wyciska siódme poty z Katarzyny Cichopek

Katarzyna Cichopek cały czas szlifuje formę. Aktorka opublikowała na Instagramie zdjęcie zrobione w Healthy Center by Ann, do którego zawitała Anna Lewandowska. Trenerka aktualnie przebywa w Warszawie i postanowiła poprowadzić grupowe zajęcia dla kobiet. Gwiazda "M jak miłość" w opisie przyznała, że wakacyjna forma, nad którą tak pieczołowicie pracowała, to tylko początek. Właśnie rozpoczął się dla niej nowy sezon. Jak widać, motywacja jej nie opuszcza.

Prezenterka po skończonym treningu zapozowała do zdjęcia z Anną Lewandowską. Po spoconych włosach i rumieńcu na twarzy Cichopek można zauważyć, że nie obijała się na sali, a dwała z siebie sto procent. Nie ukrywała również, że "Lewa" tego dnia dała jej niezły wycisk, co nie zraziło jej i już zapowiedziała, że zjawi się na kolejnym treningu.

Koniec wakacji - początek nowego sezonu treningowego. To był prawdziwy wycisk. Dziękuję, Anna! Do zobaczenia na kolejnym treningu - napisała aktorka.

Pod postem internauci zasypali selfie Katarzyny Cichopek z Anną Lewandowska komplementami.

Dwa piękne, szczere uśmiechy.

Oj, lubi pani się katować.

Tyle kobiecej energii - czytamy.

Też chętnie poćwiczylibyście z Anną Lewandowską?