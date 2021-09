Majka Jeżowska przez lata pracy na scenie wyrobiła sobie miano ikony muzyki dla dzieci. Wokalistka obdarzona ciepłym głosem zjednała sobie maluchy i ich rodziców, a rozsławiły ją takie utwory, jak "A ja wolę moją mamę" i "Wszystkie dzieci nasze są". I choć od lat znamy ją jako Majkę, to jej prawdziwe imię jest zupełnie inne.

W rozmowie z portalem Jastrząb Post Majka Jeżowska zdradziła, jak naprawdę figuruje w dokumentach i dlaczego nie lubi swojego imienia.

Ja jestem Maria po babci. Przychodząc na cmentarz i widząc tą tabliczkę z napisem Maria Jeżowska, bardzo źle się z tym czułam. Niekomfortowo. Jestem Maria Marysia, ale nie czuję się Marysią. Właśnie to jest ten problem. Jestem i czuję się Majką.

Imię Maria nie pasuje artystce do tego stopnia, że Jeżowska nie wyklucza zmiany imienia na drodze administracyjnej - na szczęście nie jest to sprawa w Polsce bardzo skomplikowana, wystarczy bowiem pisemny wniosek do urzędu z uzasadnieniem. W przypadku imienia wokalistki będzie to zmiana na imię faktycznie używane.

Nie wiem, czy nie przyszedł ten moment, że muszę zmienić oficjalnie imię, ponieważ absolutnie nie czuję się Marią.

I to nie jedyne imię, do którego nie jest przekonana. Przypomnijmy, że Majka Jeżowska pochwaliła się ostatnio radosną nowiną, a mianowicie, że oczekuje narodzin wnuczki. Wokalistka ma jednak jedno "ale". Nie do końca akceptuje imię wnuczki, jakie wybrali jej syn z synową. Choć nie zdradziła ich wyboru, to szczerze przyznała, że ma nadzieję na inne opcje.