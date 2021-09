Joanna Jędrzejczyk w wywiadzie z Katarzyną Olubińską do książki "Kobieta w wielkim mieście" opowiedziała o roli wiary w jej życiu. Jedna z sytuacji podczas spowiedzi sprawiła, że na jakiś czas zniechęciła się do dalszego uczęszczania do kościoła.

Joanna Jędrzejczyk o przykrej sytuacji w kościele

Joanna Jędrzejczyk w rozmowie przyznała, że ma specjalną aplikację do modlitwy i od skorzystania z niej zaczyna swój dzień. Jest to szczególnie pomocne w momentach, w których nie ma ochoty pójść do kościoła, a takie się zdarzają. Podczas jednej ze spowiedzi nie spodobało jej się zachowanie księdza.

Jakiś czas temu poszłam do spowiedzi. Ksiądz zagrał ze mną w politykę i na miesiąc obraziłam się na kościół - wyznała Jędrzejczyk.

Sportsmenka nie wdawała się w szczegóły, jednak zważywszy na fakt, że wiara jest bardzo ważna w życiu Joanny, sytuacja faktycznie musiała być wyjątkowo nieprzyjemna. Sama zresztą ma świadomość, że bardzo łatwo się zniechęcić.

A czemu ludzie teraz chętniej przechodzą na inne religie? Przez to, co się dzieje w naszym Kościele. Ale ludzie nie powinni potępiać nas, katolików, czy wiary katolickiej, tylko instytucje Kościoła.

Jędrzejczyk w tej samej rozmowie nawiązała również do innego, bardzo osobistego tematu, czyli własnego związku. Co radzi kobietom, które tkwią w relacjach przemocowych?

Sama byłam w związku przez dziewięć lat i chociaż nie można go nazwać patologicznym, widzę dziś, że był w jakimś stopniu toksyczny. Trudno było mi się uwolnić. Często myślimy, że nie zasługujemy na nic więcej, tracimy swoje poczucie wartości. A powinnyśmy właśnie zrobić ten pierwszy krok. (...) Kobiety uwikłane w toksyczne relacje powinny poszukać pomocy gdzieś blisko, w swoim otoczeniu. Nie powinny się bać oprawców albo tego, że nie zasługują na nic więcej.

Zaskoczyło was któreś z wyznań Joanny Jędrzejczyk?

