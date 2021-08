Meghan Markle wiele razy sprawiła, że rodzina królewska była niezadowolona. Jej zarzuty wobec członków monarchii były powtarzane przez media na całym świecie. Nadal śledzą każdy jej ruch, choć wraz z księciem Harrym opuściła Wielką Brytanię. Właśnie to miało zdenerwować księżną Camillę. Wszystko, co robi Meghan Markle, jest szeroko komentowane. Przez to odbiera ona uwagę innym ważnym sprawom, jak zdarzyło się i w tym przypadku.

Zobacz wideo Meghan Markle na spotkaniu ze studentami

Meghan Markle zraniła księżną Camillę

Nie od dziś wiadomo, że Meghan Markle nie ma zbyt wielu zwolenników wśród członków rodziny królewskiej. Media przypomniały zdarzenie z ubiegłego roku, które wpłynęło na to, że straciła kolejnego sojusznika. Dotąd raczej przychylna jej księżna Camilla zmieniła o zdanie o synowej księcia Karola. Wszystko przez uwagę mediów skupioną w całości na żonie księcia Harry'ego.

Księżna Kornwalii na jednym z zorganizowanych spotkań miała ważne wystąpienie. Przemawiała na temat przemocy domowej, co jest szczególnie bliskie jej sercu, gdyż udziela się w organizacjach pomagającym ofiarom agresji. Chciała w ten sposób także rozpropagować swoją działalność charytatywną w tej dziedzinie. Liczyła na publikacje w mediach w tak ważnym społecznie temacie. Jednak nic nie poszło zgodnie z planem.

W tym samym czasie, kiedy księżna Camilla przemawiała, Meghan Markle postanowiła opublikować na Instagramie swoje zdjęcia z teatru. Kadry natychmiast przyćmiły to, z czym występowała żona księcia Karola. Ten ruch sprawił, że ukochana księcia Harry'ego "skradła nagłówki". Miało to spowodować, że księżna Kornwalii była "bardzo zdenerwowana i smutna". Nie napisano o jej wystąpieniu jako głównym wydarzeniu. Ważniejsze dla prasy okazały się nowe fotki Markle. Nie wiadomo, czy był to celowy zabieg, jednak faktem jest, że żona wnuka królowej Elżbiety II zraziła do siebie macochę swojego męża

