Księżna Kate to idealny przykład nowoczesnej arystokratki. Zawsze prezentuje się z klasą i stosownie do okazji. Meghan Markle próbowała zrewolucjonizować rodzinę królewską, co jej się nie udało. Jednak wielokrotnie swoimi poczynaniami udowodniła, że doskonale wie, jak przykuć uwagę mediów. Mimo zainteresowania, jakie wzbudzają, nie mogą pochwalić się tytułem najseksowniejszej arystokratki. Wyprzedziła je Amelia Windsor, która dała się poznać dzięki buntowniczemu wizerunkowi.

Amelia Windsor najseksowniejszą członkinią rodziny królewskiej

Amelia Windsor jest na 42. miejscu w kolejce do objęcia tronu, więc nie musi przestrzegać dworskiej etykiety. I mocno z tego korzysta. Arystokratka słynie z zamiłowania do imprez, a jakiś czas temu media obiegły zdjęcia, na których opalała się topless. Wnuczka księcia Kentu - kuzyna królowej Elżbiety, kilka razy pokazała się na balkonie Pałacu Buckingham podczas wydarzeń takich jak np. Trooping the Colour. Od jakiegoś czasu skupia na sobie uwagę mediów. Niedawno świętowała 26. urodziny.

Jak donosi magazyn "Tatler", Amelia została okrzyknięta "najseksowniejszą arystokratą w Wielkiej Brytanii". Na Instagramie chętnie publikuje zdjęcia z życia codziennego. Można znaleźć ujęcia z papierosami czy z imprez z koleżankami. Amelia Windsor udziela się w modelingu. Bywa również na pokazach mody, gdzie zawsze zasiada w pierwszym rzędzie. Oprócz tego interesuje się ekologią i jest nawet ambasadorką kilku organizacji charytatywnych zajmujących się ochroną środowiska.

