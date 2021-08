19 sierpnia do mediów dotarła informacja, że Kasia Tusk powitała na świecie drugą córkę. Blogerka dba o prywatność swojej rodziny i rzadko dzieli się w social mediach intymnymi kadrami. Teraz córka Donalda Tuska pokazała, jak spędza czas z dziećmi na sopockim molo. Uwagę przykuwa wózek, w którym po rodzinnym, nadmorskim mieście podróżuje młodsza córka Tusk.

Wózek drugiej córki Kasi Tusk - znamy markę i cenę

Kasia Tusk od 2011 roku prowadzi bloga, który mimo upływu lat jest chętnie czytany przez Polki. Publikacje Kasi charakteryzują się pięknymi zdjęciami. Fotografia jest pasją blogerki, w 2017 roku wydała nawet książkę "Make Photography Easier". Od pewnego czasu Kasia spełnia się w roli mamy. Niedawno powitała na świecie drugą pociechę. Mimo że jej działalność jest nierozerwalnie związana z aktywnością w social mediach, Tusk nie publikuje na kanałach wizerunku córek.

Kasia Tusk na uroczym kadrze z córkami. Chętniej publikuje rodzinne zdjęcia

Jednak od czasu do czasu możemy wyśledzić na jej profilach maluchy, które ukazane są tyłem czy bokiem. Teraz Kasia pokazała zdjęcie ze spaceru z pociechami. Katarzynę jest fanką minimalizmu. Blogerka ma na sobie długi sweter, płaszcz o ponadczasowym kroju i kalosze. Jako dodatek służy jej beżowy parasol. Uwagę na opublikowanych fotografiach przykuwa wózek młodszej córki. Tusk zdecydowała się na klasyczny, bardzo elegancki wózek 2w1 marki YOYO. Model Taupe, który wybrała, jest beżowo-czarny. Nie ma żadnych dodatków czy ekstrawaganckich wstawek. Według informacji dostępnych w internecie za taki wózek trzeba zapłacić od 1,8 do 2,6 tysiąca złotych. Cena zależna jest od wyposażenia wózka i dobieranych do niego dodatków.

Nie jest to tani wózek, ale niektórzy celebryci swoim pociechom sprawiali wózki za znacznie większe kwoty. Natalia Siwiec miała dla córki wózek wart 15 tysięcy złotych!