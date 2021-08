Magdalena Stępień w lipcu po raz pierwszy została mamą. Będąc w ósmym miesiącu ciąży rozstała się z ojcem Oliwiera, Jakubem Rzeźniczakiem. W głośnym wywiadzie dla Plejady, świeżo upieczona mama wyznała, że po tym, jak piłkarz zostawił ją dla innej kobiety, wpadła w kompleksy. Modelka nie ukrywa, że małymi krokami planuje wrócić do sylwetki sprzed ciąży. Pokazała się w zestawie sportowym i przyznała, że po porodzie nie jest to takie proste.

Magdalena Stępień wraca do formy po ciąży

Magdalena Stępień opublikowała na InstaStories zdjęcia w czarnym komplecie sportowym i dodała, że zamierza zrzucić nadprogramowe kilogramy. Szczerze przyznała w wywiadzie dla Plejady, że źle się czuje ze swoim ciałem, ale zdaje sobie sprawę, że po porodzie potrzebny jest czas na regenerację. Głośne rozstanie z Jakubem Rzeźniczakiem odbiło się na jej samopoczuciu, a modelka z tego powodu nabawiła się kompleksów.

Magda podkreśliła, że powrót do formy nie jest najłatwiejszy, ale małymi krokami zamierza osiągnąć swój cel. Zostało jej 12 kilogramów, by wrócić do dawnej figury.

Powrót do formy po ciąży nie jest taki prosty. Ja po naturalnym porodzie, ale małymi kroczkami do przodu - napisała Magda.

Stępień przebywa w Londynie, gdzie spędza czas z synem i relaksuje się. Przyznała, że jest pod opieką specjalisty, która pomaga jej uporać się z sytuacjami z przeszłości. Magda podkreśliła, że najważniejsze jest dla niej bycie matką, a forma przyjdzie z czasem i nie chce wywierać na sobie presji. Zrzucenie po ciąży zbędnych kilogramów w ekspresowym tempie nie jest najważniejsze. Warto pamiętać, by robić to w zdrowy sposób.