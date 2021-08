Agnieszka Łyczakowska i Wojtek Janik zostali wytypowani przez specjalistów programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" do stworzenia potencjalnej pary. Przypuszczenia ekspertów się sprawdziły i bohaterów show połączyła trwała relacja. Zakochani w lipcu podzielili się z fanami radosną nowiną. Już niedługo będą musieli sprawdzić się w zupełnie nowej roli. Zostaną rodzicami.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka i Wojtek zdradzają szczegóły produkcji

Zobacz wideo Agnieszka z programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" skarży się, że ukradziono jej tablice rejestracyjne

Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podzieliła się szczerym wyznaniem o ciąży

Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" na początku lipca odbyli sentymentalną podróż do Przasnysza. To właśnie tam w programie powiedzieli sobie "tak". Wrócili do Urzędu Stanu Cywilnego, by Agnieszka dopisała nazwisko męża do swojego. Później ogłosili, że spodziewają się dziecka, a następnie ujawnili płeć dziecka. Para wyczekuje narodzin córki.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka i Wojtek świętują drugą rocznicę ślubu

Od momentu ich zaślubin minęło niedawno dwa i pół roku i postanowili upamiętnić tę nietypową rocznicę. Z tej okazji Wojciech dodał na Instagramie zdjęcia, na których wraz z żoną pozuje na tle pola kukurydzy i obejmuje jej ciążowy brzuch. Aga również nie pozostała mu dłużna i także zamieściła kilka romantycznych słów na swoim profilu.

Okazuje się, że życie nie zawsze jest tak kolorowe. Teraz uczestniczka programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat ciąży. Agnieszka przyznała, że ostatnio nie czuje się dobrze.

Powiem Wam, że tak od dwóch dni mam tak troszkę gorszy czas w ciąży. Może tylko takie jakieś chwilowe obniżenie mojej sprawności fizycznej, chociaż wiem, że z każdym tygodniem będzie coraz ciężej - powiedziała na InstaStories.

Przyszłej mamie życzymy dużo zdrowia!