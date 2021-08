Britney Spears po 13 latach pod kuratelą ojca postanowiła w końcu zawalczyć o swoją wolność. Niegdyś największa gwiazda popu zaczęła głośno mówić o tym, że była faszerowana lekami, poniżana publicznie przez ojca i zmuszana do stosowania niechcianej antykoncepcji. Po jej głośnych zeznaniach w sądzie wiele gwiazd i osób publicznych zabrało głos. Teraz zrobił to Torbjörn Ek, szwedzki dziennikarz, który przeprowadził z Britney wywiad w 2011 roku. Chociaż słowo "przeprowadził" to spore wyolbrzymienie.

Szwedzki dziennikarz ujawnił 16 pytań, których nie mógł zadać Britney Spears w trakcie wywiadu. Sztab artystki przerwał rozmowę

Jak czytamy na portalu exhale.breatheheavy.com, dopiero teraz dziennikarz muzyczny postanowił wspomnieć swój wywiad z artystką sprzed dziesięciu lat. Opublikował listę 16 pytań, których nie mógł zadać podczas rozmowy. Sztab artystki pilnie czuwał, a gdy Torbjörn Ek starał się wyłamać, po prostu przerwano wywiad. Dziennikarz, tak jak każdy inny, miał 15 minut na rozmowę, jednak trwała ona tylko osiem minut.

Polski profil na Instagramie @britneyspearspl opublikował całą listę wyżej wspomnianych pytań. Wśród nich znajdują się te, które nawiązują do ogolenia głowy na łyso, anonimowości, wsparcia fanów czy dzieci.

Szwedzki dziennikarz ujawnia 16 pytań, których sztab Britney Spears ZABRONIŁ mu zadać piosenkarce w 2011! (...) Warto wspomnieć, że podczas tego wywiadu dziennikarz zapytał Britney "czy kiedykolwiek czuła się nadmiernie chroniona przez osoby wokół niej?", po czym sztab gwiazdy przerwał wywiad i trwał on osiem zamiast 15 obiecanych minut.

Ostatnie doniesienia mówią, że ojciec artystki zrezygnował z kurateli ze względu na ogromny hejt. Póki co, nie znamy dalszych kroków Spears.

