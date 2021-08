Po medialnym rozwodzie z Justyną Żyłą, Piotr Żyła znalazł szczęście w ramionach Marceliny Ziętek. Teraz celebrytka też jest zakochana i nie kryje swojego uczucia wobec nowego partnera. Niedawno Justyna pokazała na InstaStories zdjęcie, na którym pozuje z tajemniczym mężczyzną. Tym samym potwierdziła, że jest w związku. Teraz podzieliła się z obserwatorami kolejnymi, romantycznymi kadrami.

Justyna Żyła pokazała zdjęcia z nowym partnerem

Justyna Żyła nauczona wcześniejszymi doświadczeniami, teraz skrupulatnie dba o prywatność i nie pokazuje twarzy ukochanego. Na dodanej niedawno fotografii zakryła twarz partnera emotikoną serca. Mimo to można było wtedy zauważyć, że nowy wybranek Justyny ma brodę i jest wysokim mężczyzną. Była żona skoczka narciarskiego sięgała mu do ramion. Teraz pokazała zdjęcie, na którym pozuje z ogromnym bukietem czerwonych róż. Szczęśliwa Justyna uśmiecha się szeroko zza kwiatów. Do zdjęcia dodała krótki opis.

Jak dobrze cię mieć.

Na kolejnym InstaStories Żyła pokazała, jak siedzi na bujnej łące i w romantycznej pozie spogląda na góry. Podpis sugeruje, że w ten sposób spędza czas z ukochanym.

Kocham tu być z nim.

Na następnym zdjęciu celebrytka leży na ramieniu nowego partnera. On czule całuje ją w czoło, ona rozmarzonym wzrokiem spogląda w stronę obiektywu. Fotografia została zrobiona w tak sprytny sposób, że możemy dostrzec jedynie ciemne brwi mężczyzny. Do InstaStories Justyna dodała napis "#love" co w tłumaczeniu z języka angielskiego oznacza miłość.

Z niecierpliwością czekamy czy Justyna zdecyduje się ujawnić wizerunek ukochanego.