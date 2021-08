Łukasz Czarnecki wystąpił w dziewięciu edycjach "Tańca z Gwiazdami". W parze z Anną Guzik udało mu się zdobyć Kryształową Kulę. Mimo że już nie jest związany z show, to w dalszym ciągu ma wiernych fanów, którzy śledzą jego życie na Instagramie. Tancerz ma powody do radości. Przebywając z ukochaną we Włoszech, postanowił się oświadczyć. Opublikował w sieci zdjęcia narzeczonej i okazałego pierścionka.

"Taniec z Gwiazdami". Łukasz Czarnecki zaręczył się

Łukasz Czarnecki przez dziesięć lat był związany z modelką Francys Barrazą Sudnicką, z którą doczekał się córki Francine, urodzonej w 2011 roku. Z rodziną mieszkali w Trójmieście, gdzie tancerz otworzył klub fitness. Związek z modelką jednak nie przetrwał. Łukasz jakiś czas temu odnalazł szczęście w miłości. Podróżując po Włoszech wyjawił, że jego wybranka powiedziała tak. Pochwalił się pierścionkiem zaręczynowym, który pobłyskiwał na palcu Sylwii Karim. Poprosił ją o rękę w malowniczym miejscu obok szesnastowiecznej kapliczki Cappella della Madonna di Vitaleta.

Jestem szczęściarzem. Powiedziała "tak" - napisał mężczyzna.

Kim jest Sylwia Karim? Narzeczona Łukasza Czarneckiego?

Łukasz pierwsze wspólne zdjęcie z Sylwią opublikował na Instagramie 27 lipca 2020 r. W opisie zdradził, że Sylwię poznał równo rok temu i wspólnie świętują swój związek. Jego wybranka również pochwaliła się zmianą statusu związku w mediach społecznościowych. Karim jest modelką i na swoim koncie ma występ w konkursie Miss Polonia Województwa Łódzkiego 2009. Ładna z nich para?