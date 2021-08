Andrzej Piaseczny zaliczył debiut w "Tańcu z gwiazdami". Wokalista już w pierwszym odcinku 12. sezonu programu wbił szpilkę w Telewizję Polską, z którą związany był przez wiele lat. Pracował na planie "The Voice of Poland" oraz "The Voice Senior". Do zwolnienia artysty doszło krótko po tym, gdy na światło dzienne wypłynął filmik z 50. urodzin Andrzeja, na którym można było usłyszeć, jak solenizant skanduje obraźliwe hasła pod adresem PiS-u i Konfederacji. Andrzej Piaseczny nawiązał do pracy dla TVP.

REKLAMA

Zobacz wideo Andrzej Piaseczny komentuje pocałunek panów z Maneskin. Apeluje do Czarnka

Borys Szyc z żoną na zdjęciu sprzed 20 lat. Byli wtedy krótko parą

"Taniec z gwiazdami". Andrzej Piaseczny nawiązał do pracy w TVP

Andrzej Piaseczny jakiś czas temu zdecydował się na publiczny coming out i wyznał, że jest zakochany w mężczyźnie. Wokalista coraz chętniej zabiera również głos w tematach polityki i nie ukrywa, że nie podobają mu się poczynania partii rządzącej. W pierwszym odcinku nowego sezonu "Tańca z gwiazdami" zdecydował się na publiczne nawiązanie do pracy dla TVP.

Z rozbawieniem przyznał, że w Centrum Produkcji Filmowo Telewizyjnej - ATM Studio nagrywane są również inne programy. Miał na myśli oczywiście "The Voice of Poland", gdzie przez lata zasiadał w fotelu jurora. Przy okazji kolejny raz odniósł się do głośnego zwolnienia z TVP i dodał, że jeżeli o niego chodzi, to "postawiono tam bariery".

Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale tam obok jest studio, gdzie nagrywają inne show i ja zabłądziłem, ale się okazało, że tam postawili bariery - powiedział wokalista.

Jarosław Bieniuk kibicuje córce w "Tańcu z Gwiazdami". Zachęca do głosowania

Wokalista przyznał, że uczestnicy mogą liczyć na wysokie noty z jego strony. Wygląda na to, że już zaaklimatyzował się w nowym show.