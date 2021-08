W poniedziałek 30 sierpnia wystartował czwarty sezon programu "Hotel Paradise". Klaudia El Dursi ponownie zabrała widzów na gorącym Zanzibar, gdzie single grają o miłość i pieniądze. W tym sezonie mamy być świadkami dramatów, łez, fal namiętności i dobrej zabawy. Oto, czego dowiedzieliśmy się z pierwszego odcinka.

"Hotel Paradise" - uczestnicy

Na początku poznaliśmy lepiej uczestników czwartej edycji programu "Hotel Paradise". Na rajskiej wyspie zamieszkało dziewięć osób. Panie to: pochodząca z Wrocławia Natka, która na co dzień zajmuje się stylizacją paznokci, cukierniczka Maria, piercerka Klaudia oraz... No właśnie. 19-letnia Natalia, której egzotyczna uroda zaskoczyła pozostałe uczestniczki.

Wchodzi Natalia, taka piękna, egzotyka. Pozamiatane - powiedziała Maria.

W programie biorą udział także 28-letni Łukasz, który na co dzień pracuje jako ochroniarz, Miłosz - student AWF-u, pasjonat kulturystyki Przemek, Dariusz, którego widzowie mogą kojarzyć z "Top Model" i Kuba, który był finalistą Mistera Polski 2019.

Byłem zakochany, ale sprawy potoczyły się tak, jak się potoczyły. Cierpiałem, ale przykleiłem plasterek - wyznał już na początku odcinka.

"Hotel Paradise" - pierwsze komentarze

W premierowym odcinku poznaliśmy pierwsze wrażenia uczestników. W bawełnę nie owijał Dariusz. Jak mu się spodobały dziewczyny?

Jak mam być szczery, szału nie ma. Wolę typ modelek, bo sam się obracam w takim towarzystwie - stwierdził.

Największe wrażenie na uczestnikach zrobiła 19-letnia Natalia. Zarówno panie, jak i panowie, przyznali, że to najatrakcyjniejsza kobieta w programie. Marii natomiast wpadł w oko Miłosz. I vice versa.

Myślę, że z Marysią mógłbym się najlepiej dogadać - wyznał.

Na koniec odcinka uczestnicy mieli po raz pierwszy połączyć się w pary. Mężczyźni stanęli przed testem na spostrzegawczość, a partnerkę wybrali po częściach garderoby. Przy jednym ze stołów nie stanął żaden mężczyzna, co oznacza problemy w raju.

Rzeczy należące do Marii zgodnie z planem wybrali Miłosz i Kuba. Łukasz rozpoznał ubrania 19-letniej Natalii. Dariusz wybrał rzeczy Natki, podobnie jak Przemek, który polował jednak na Klaudię.

Losy aż czterech mężczyzn leżą więc w rękach Natki i Marii. Kogo wybiorą? Tego dowiemy się w kolejnym odcinku.

Przypomnijmy, że w tym sezonie widzowie TVN7 będą mogli śledzić losy uczestników reality show pięć razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku. Program dostępny będzie też na platformie Player.pl.