Oliwia Bieniuk spędziła wiele godzin na sali treningowej, gdzie szykowała się do premierowego odcinka nowego sezonu "Tańca z Gwiazdami", który można oglądać w Polsacie. Ten dzień właśnie nadszedł, a Oliwia pokazała, czego nauczyła się tańcząc cha-chę. Modelka może liczyć na wsparcie ojca, Jarosława Bieniuka, który zachęcał internautów do głosowania na swoją pociechę.

REKLAMA

Zobacz wideo Oliwia Bieniuk pokazuje swój trening

Julia Wieniawa pokazała, jak radzi sobie z kacem. Chyba wszyscy dobrze to znają

"Taniec z Gwiazdami". Oliwia Bieniuk zatańczyła cha-chę

Oliwia Bieniuk jest tegoroczną maturzystką. Nie ukrywała, że nie ma za dużego doświadczenia w tańcu, co próbowała zmienić na wielogodzinnych treningach, przygotowując się do pierwszego występu na żywo. Niedawno świętowała 18. urodziny i od tego czasu pojawia się na ściankach w odważnych stylizacjach. W pierwszym odcinku "Tańca z Gwiazdami" wystąpiła w skąpej, żółto-czarnej kreacji i błyszczących sandałkach. Zatańczyła cha-chę do coveru utworu Sanah, pt. "Szampan".

Oliwia w zapowiedzi przypomniała o swojej mamie, Annie Przybylskiej, która zmarła, gdy modelka miała 12 lat. Przyznała, że najbardziej wspiera ją ojciec, Jarosław Bieniuk. Nie ukrywała, że jeszcze szuka swojej drogi w życiu, ale chce zostać aktorką. Jej występ zachwycił Andrzeja Piasecznego, ale i "Czarna Mamba" postanowiła ją skomplementować.

Oliwio, masz talent taneczny - powiedziała Iwona Pavlović.

Andrzej Piaseczny wyznał, że przez 12 lat (grali razem w "Złotopolskich") obdarowywał kwiatami Annę Przybylską i przyznał, że Oliwia jest bardzo podobna do znanej mamy.

Mam do tej dziewczyny wielką atencję we krwi - dodał Andrzej Piaseczny.

Iwona Pawlović oceniła występ Oliwii na 5, Michał Malitowski od siebie dodał 6 punktów, Andrzej Grabowski dał 8, a Andrzej Piaseczny zrecenzował taneczny pokaz modelki na 9 punktów.

Jarosław Bieniuk z publiczności oglądał starania córki. Przyznał, że udział w "TzG" był dla Oliwii nagrodą za pilną naukę do matury. Wyszło również na jaw, że Anna Przybylska wielokrotnie była zapraszana do wzięcia udziału w show, jednak konsekwentnie odmawiała, ze względu na dzieci.

Andrzej Piaseczny w pierwszym odcinku "TzG" nawiązał do pracy dla TVP

Jak wam się podobał taniec Oliwii Bieniuk? Ma szansę na Kryształową Kulę?