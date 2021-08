Program "Love Island" dla wielu uczestników okazał się trampoliną do kariery. Po zakończeniu show postanowili wykorzystać swoje pięć minut i rozwinąć karierę w mediach społecznościowych. Niektórzy zdecydowali się też na mocną zmianę wizerunku.

Monika Kozakiewicz

Na liście uczestników "Love Island", którzy mogą pochwalić się dużą metamorfozą, jest Monika Kozakiewicz, którą poznaliśmy w pierwszej edycji show. Celebrytka całkowicie zmieniła kolor włosów. Zrezygnowała z jasnego blondu i postawiła na bardziej naturalny odcień. Mało tego, na 25. urodziny zafundowała sobie nowy uśmiech. W gabinecie stomatologicznym poddała się zabiegowi bondingu.

Monika Kozakiewicz moniakej/Instagram

Mikołaj Jędruszczak

Na hollywoodzki uśmiech postawił także Mikołaj, zwycięzca pierwszej edycji programu. Celebryta także poddał się zabiegowi bondingu, a śnieżnobiały uśmiech zaprezentował na Instagramie. Opinie internautów? Podzielone.

Mikołaj Jędruszczak mikolaj_jedruszczak_official/Instagram

Ada Gotowicka

Ada Gotowicka była jedną z najmłodszych uczestniczek drugiej edycji "Love Island". Biorąc udział w programie, miała zaledwie 19 lat. Po zakończeniu show przeszła niemałą przemianę. Ada zaszalała u fryzjera, zmieniając platynowy blond na ciemny brąz. Teraz ma fryzurę z pazurem.

Ada Gotwicka YouTube/Instagram

Ania Burska

W trzeciej edycji "Love Island" dużą sympatią widzów cieszyła się Ania, która w odróżnieniu do innych uczestniczek wyróżniała się skromnością. W programie stawiała na bardzo delikatny makijaż, a internautom szczególnie podobał się jej naturalny kolor włosów. Po zakończeniu show możemy oglądać ją w nieco odważniejszej odsłonie. Ania rozjaśniła włosy i mocniej podkreśla urodę.

Anna Burska anna_burska/Instagram

Natalia Lieber

Natalia Lieber była uczestniczką drugiej edycji programu. Studentka dziennikarstwa szybko pożegnała się z show, ale dała się zapamiętać m.in. dzięki zabawnym wpadkom językowym. Widzowie poznali ją jako fankę zabiegów z zakresu medycyny estetycznej. Przyznała się do m.in. do operacji nosa i powiększenia ust. Po programie postawiła na nowa fryzurę. Zabieg trwał ponoć aż 18 godzin. Jak oceniacie efekt?

Natalie Lieber YouTube/Instagram