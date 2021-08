Aleksandra Kwaśniewska po dłuższej przerwie wraca do telewizji. W przeszłości współpracowała z TVN Style, gdzie razem ze swoją mamą, Jolantą Kwaśniewską prowadziły program "Matki i córki, czyli rodzinny galimatias". Ola wzięła udział w prezentacji jesiennej ramówki TVN, gdzie rozmawiała z dziennikarzem Plotka. W wywiadzie zdradziła, co myśli o Kindze Dudzie. Przyznała, że w jednej sytuacji zachowałaby się inaczej, niż córka obecnego prezydenta.

Aleksandra Kwaśniewska mówi o Kindze Dudzie

Dzieci prezydentów budzą spore zainteresowanie mediów. Aleksandra Kwaśniewska zarzekała się, że nie wróci do telewizji, jednak postanowiła przyjąć propozycję współprowadzenia programu "Miasto kobiet", które powraca w odświeżonej wersji na antenę TVN Style. Ola z tego względu pojawiła się na prezentacji jesiennej ramówki stacji. Tam została zapytana przez naszego reportera o córkę obecnego prezydenta, Kingę Dudę.

Aleksandra w rozmowie nie ukrywała, że lubi pracę w mediach, jednak wracając do przeszłości, teraz podjęłaby inną decyzję, by wkroczyć do świata show-biznesu. Rozmowa zeszła na temat Kingi Dudy, a Aleksandra została zapytana, czy poszłaby śladami córki Andrzeja Dudy, która nie udziela się medialnie i nie chce być na świeczniku.

Z drugiej strony bierze udział w kampaniach wyborczych, a tego nie robiłam i nie zrobiłabym. Ja bym wolała w ogóle na uboczu się trzymać - przyznała Aleksandra.

Aleksandra Kwaśniewska ukończyła studia na kierunku psychologii. Niebawem widzowie będą mieli okazję oglądać ją w programie "Miasto Kobiet", gdzie wystąpi u boku Marzeny Rogalskiej.