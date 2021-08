Analitycy STS, jednej firm bukmacherskich, postanowili przyjrzeć się obsadzie najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami". Ich zdaniem największe szanse na triumf w programie ma Oliwia Bieniuk, której na parkiecie towarzyszyć będzie Michał Bartkiewicz.

"Taniec z Gwiazdami" bukmacherzy stawiają na Oliwię Bieniuk

Jeśli lubicie oglądać "Taniec z Gwiazdami", to już niedługo będziecie mogli zweryfikować przewidywania bukmacherów. Kurs na wygraną Oliwii Bieniuk wynosi 3,50 zł, co oznacza, że za każde postawione na tę uczestniczkę 100 zł można zdobyć 350 zł, a po odliczeniu podatku od gier, wynoszącego 12 proc., daje to wygraną w wysokości 308 zł.

Zdaniem bukmacherów również ciekawa i wyrównana walka zapowiada się pomiędzy Sylwią Bombą, Izabelą Małysz, Magdaleną Kajrowicz-Zapałą oraz Łukaszem Jurkowskim. Za postawienie na tych tańczących celebrytów można wygrać aż 520 zł za każde 100 zł (kurs 6,00).

Oczywiście gra najbardziej opłaci się tym, którzy postawią na zwycięstwo tancerzy o najmniejszych szansach na Kryształową Kulę. Jeśli główną nagrodę "Tańca z Gwiazdami" zdobędzie Denis Urubko, Wojciech Węcławowicz lub Piotr Mróz, będzie można wygrać na zakładach sporą sumę. Każde postawione na tych trzech uczestników 100 zł to szansa na aż 1320 zł wygranej. Niestety w przypadku wspomnianych tancerzy "Tańca z Gwiazdami" istnieje duże prawdopodobieństwo, że to właśnie ktoś z tej trójki odpadnie z programu jako pierwszy.

Już w poniedziałek wieczorem, 30 sierpnia o godzinie 20.05, na antenie Polsatu rusza emisja "Tańca z Gwiazdami". Prognozy analityków zakładów bukmacherskich będzie można zweryfikować w kolejnych tygodniach.

Będziecie oglądać?