Amanda Matta, znana na TikToku pod nazwą matta_of_fact, w jednym z nagrań zajęła się związkiem księżnej Kate i księcia Williama. Chodziło dokładnie o kwestie romansu, o którym w 2019 roku pisały media. Temat - Rose Hanbury. To właśnie ona miała zakręcić w głowie Williamowi.

Rose Hanbury zanim zaprzyjaźniła się Kate, zupełnie nie przypominała damy

Książę William zdradzał księżną Kate?

TikTokerka przedstawia w nagraniu dowody na romans księcia Williama. Miało do niego dojść nie tylko przed ślubem z księżną Kate, ale i w momencie, w którym spodziewała się trzeciego dziecka.

Amanda Matta przedstawia sprawę tak - William miał być bardzo imprezowy, zdecydowanie bardziej niż Harry, chociaż to zazwyczaj o młodszym bracie wspomina się w kontekście największych skandali po alkoholu. Rodzinie królewskiej zależało jednak na tym, by w mediach nie pojawiały się dowody psujące wizerunek następcy brytyjskiego tronu - William miał być chroniony, a pogłoski o romansie szybko wyciszane.

Po ślubie faktycznie się ustatkował i uspokoił. Na kilka lat. Już w 2019 roku media donosiły, że znowu zaczął zdradzać - i to już w 2017 roku, gdy Kate była w ciąży. Jeszcze wtedy w kręgu znajomych pary była Rose Hanbury, żona Davida Rocksavage, z którym przyjaźnił się książę William. Cała czwórka chodziła na podwójne randki, bardzo często pojawiali się razem na przyjęciach.

Potem William zaczął spędzać sporo czasu z Rose, co w efekcie miało doprowadzić do romansu. Podobno, choć nie da się tego oczywiście potwierdzić, w pokojach służba znajdowała wykorzystane prezerwatywy. Gdy media zaczęły węszyć, a w Pałacu nie mówiło się o niczym innym, rozpoczęła się szybka interwencja zmierzająca do ratowania wizerunku Williama. Sami zainteresowani oczywiście udawali, że nic nie miało miejsca i nie zamierzali komentować tych doniesień.

Jednak Rose Hanbury została w krótkim czasie wykluczona z towarzystwa. Wówczas dziennikarze "The Sun" poprosili Pałac Buckingham o komentarz w sprawie, jednak rzecznik rodziny królewskiej nie zgodził się udzielić żadnej informacji. Do całej sprawy dołączyli prawnicy z kancelarii London Harbottle and Lewis. Wystosowali oficjalne oświadczenie, w którym zaprzeczyli wszelkim pogłoskom oraz poinformowali, że mogą mieć one konsekwencje prawne.

Co ciekawe, to właśnie ta sytuacja przyczyniła się do konfliktu między Harrym i Williamem. Pałac robił wszystko, by odwrócić uwagę od skandalu wokół Williama, jednocześnie dając przyzwolenie na... krytykę Meghan Markle. Amerykanka wspominała o tym zresztą w wywiadzie u Oprah Winfrey - mówiła, że Firma pozwalała na medialne ataki i nie robiła nic, by to się skończyło. I tak też cała uwaga skupiła się na Meghan, a wizerunek Williama został uratowany.

Ile prawdy w tego rodzaju analizach? Tego zapewne nie dowiemy się nigdy (chyba, że w dziesiątym sezonie "The Crown" za kilkanaście lat), jednak wszystkie te informacje niepokojąco się łączą - Rose rzeczywiście została usunięta z kręgu najbliższych przyjaciół Williama i Kate (do pewnego roku bywała za każdym razem na oficjalnych spotkaniach z rodziną królewską, po medialnych doniesieniach - przestała), również medialne ataki na Meghan zaczęły się mniej więcej w czasie, kiedy o Williamie i jego domniemanej kochance było głośno. Trzeba przyznać, że trochę za dużo tu zbiegów okoliczności, jak na przypadek.