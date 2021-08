Katarzyna Zielińska w tym roku pożegnała swoją matkę. Anna Zielińska zmarła na początku lipca bieżącego roku, a aktorka poświęciła jej post na Instagramie. Pisała wtedy, że śmierć była zaskoczeniem i trudno się z nią pogodzić. Niedawno gwiazda po raz kolejny wspomniała o tęsknocie za ukochaną osobą.

Katarzyna Zielińska obchodziła urodziny. We wzruszających słowach wspomniała o tęsknocie za matką

Katarzyna Zielińska w ostatnią niedzielę 29 sierpnia skończyła 42 lata. Te urodziny były jednak dla niej inne od wszystkich dotychczasowych. Aktorka po raz pierwszy nie usłyszała życzeń od swojej matki. Pod opublikowanym zdjęciem napisała, że nie było to dla niej łatwe.

Każdego roku w ten sierpniowy poranek dzwoniła moja mama. Dziś zabrakło tego wspaniałego telefonu i jej głosu. Cholernie to trudne - czytamy.

Aktorka jeszcze bardziej zdała sobie sprawę, że jest przy niej wiele wspaniałych osób. Jest wdzięczna za to, co ma. Życzyła też sobie i innym uśmiechu na co dzień.

Ale dzisiejszy poranek jeszcze bardziej uświadomił mi, jak wspaniałych ludzi mam wokół siebie. I wbrew wszystkiemu życzę sobie uśmiechu każdego dnia i jeszcze więcej pozytywnego patrzenia w przyszłość. Doceniam to, co mam. I dziękuję za to piękne życie. Wielkie dzięki za każdy wasz uśmiech - dodała gwiazda.

W komentarzach pod zdjęciem pojawiło się wiele urodzinowych życzeń dla solenizantki oraz słów wsparcia.

Kasieńko, mama dzwoni tam na górze. I ty to wiesz - napisała Beata Sadowska.

Niektórzy też dzielili się z aktorką swoimi historiami związanymi ze stratą bliskich. Doskonale więc rozumieją, co teraz czuje Katarzyna Zielińska.