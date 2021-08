Sandra Kubicka dawniej prezentowała bardzo szczupłą sylwetkę. W ostatnim czasie modelce udało się przybrać na wadze. Teraz Kubicka, która ma zgrabną i zdrową figurę, przyznała, że jej wcześniejszy wygląd wynikał z zaburzeń odżywiania. Nagrania sylwetki sprzed kilku lat i obecnej porównała na TikToku.

Zobacz wideo Sandra Kubicka o "modzie na brzydotę": Słyszałam, jesteś wielkim morsem!

Sandra Kubicka o zaburzeniach odżywiania: Nie jadłam

Sandra Kubicka w opisie do nagrań przyznała, że aby utrzymać niezwykle szczupłą sylwetkę, głodziła się. Otoczenie było zachwycone jej wyglądem, nikt jednak nie wiedział, jakim kosztem osiągnęła ten efekt. Praktyki żywieniowe Kubickiej w pewnym momencie były tak niepokojące i obsesyjne, że modelka postanowiła poprosić o pomoc specjalistów.

Zmontowałam filmik, odstęp dokładnie rok. Na pierwszym filmiku widać dziewczynę zgrabną, ale... czy wy widzicie moje oczy? Tam jest smutek i nieszczęście. Mam ochotę przytulić tę zapłakaną Sandrę... A wtedy słyszałam tylko "JAK TY SUPER WYGLĄDASZ. CO ROBISZ ŻEBY TAK WYGLĄDAĆ?". Co robiłam? No nie jadłam. Nie będę kłamać. Nikt się nie pytał, czy jestem ok. Na szczęście miałam tyle siły w sobie, aby sama poprosić o pomoc.

Sandra Kubicka ostro o hejcie: Co jest k...a z tym światem

Modelka w porę zareagowała na niepokojące symptomy. Niestety, teraz niektórzy obserwatorzy potrafią skrytykować obecny wygląd Kubickiej. Pomimo że modelka ma piękną i zgrabną figurę, to w sieci niekiedy jest określana mianem "morsa". Kubickiej trudno pogodzić się z tym hejtem.

Rok później, kilka kilo więcej, gdy odnalazłam szczęście i spokój duszy, słyszę tylko, jak bardzo przytyłam? Ej, co jest k...a z tym światem... Chcę, żebyście zwrócili uwagę na swoje otoczenie i waszych bliskich, zadzwońcie do nich i spytajcie się, czy są szczęśliwi. Bo może potrzebują pomocy, a nie tylko rad "na siłownię".

Trzeba przyznać, że Sandra Kubicka z niezwykłą odwagą opowiedziała o swoich problemach z odżywianiem i ciałem. Miejmy nadzieję, że poradziła sobie z zaburzeniami raz na zawsze.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.