Joanna Kurowska słynie z poczucia humoru i ogromnego dystansu do siebie. Najlepiej świadczą o tym ostatnie nagrania na koncie jej córki. Aktorka bawi się w najlepsze, często występując w spontanicznych tiktokach, w domowym wydaniu i bez makijażu. Sami zobaczcie popisy artystki.

Joanna Kurowska długo lekceważyła objawy. W końcu jednak otrzymała diagnozę

Joanna Kurowska występuje w tiktokach córki

Córka Joanny Kurowskiej ma na TikToku ponad 52 tys. obserwujących i półtora miliona polubionych nagrań. Dziewczyna od jakiegoś czasu zaprasza do filmików mamę, która ma okazję do wykorzystania swoich aktorskich umiejętności. Najczęściej robi to poprzez naśladowanie 20-letniej Zosi Świątkiewicz i jej codziennych zachowań, które Kurowska świetnie parodiuje.

Prześmiewa jej pozowanie do zdjęć, standardowe odzywki i sposób bycia. Na jednym z filmików Kurowska udaje córkę, która mówi, że nie ma pieniędzy, a później chce jechać do sklepu albo tłumaczy, że nie interesuje jej, jak wygląda, a następnie spędza godziny przed lustrem. Tego typu sytuacji jest jednak znacznie więcej, o czym możecie się przekonać, wchodząc na konto dziewczyny na TikToku.

Na koncie Zosi na TikToku pojawiło się kilka filmików o nazwie "moja mama mnie udaje". Fani nagrań z Joanną Kurowską nie kryją zachwytu jej poczuciem humoru.

Kocham ciebie i twoją mamę.

Twoja mama to ikona polskiego aktorstwa.

Uwielbiam tą panią! - pisali w komentarzach pod jednym z nagrań Świątkiewicz.

Córka Joanny Kurowskiej zadebiutowała w kinowej produkcji: Trudno, chwalę się

Też was rozbawiła?

