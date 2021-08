Oliwia Bieniuk już w poniedziałek 30 sierpnia na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" pokaże, ile nauczyła się podczas treningów z Michałem Bartkiewiczem. Jej udział w show budzi spore zainteresowanie. Na tyle, że pojawiły się plotki na temat rzekomego romansu modelki z jednym z tancerzy - Jakubem Lipowskim. Gwiazda postanowiła odnieść się do doniesień.

Oliwia Bieniuk komentuje doniesienia dotyczące plotek o romansie

Strzała Amora czasami trafiała osoby startujące w "Tańcu z Gwiazdami". Wystarczy chociażby przypomnieć, że to właśnie dzięki programowi Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel są obecnie szczęśliwym małżeństwem. To jednak nie jest ten przypadek. Podczas rozmowy z Pomponikiem Oliwia Bieniuk zaprzeczyła temu, że łączy ją miłosna relacja z tancerzem, Jakubem Lipowskim. Zastanawiała się nawet, skąd w ogóle wzięły się takie przypuszczenia. Z trenerem Kingi Sawczuk zdarza jej się spotkać, ale nie ma co doszukiwać się przez to romansu.

Nie mam pojęcia, skąd ludzie biorą takie rewelacje. Jeżeli chodzi o Kubę, to fakt, mamy fajną relację, spotykamy się w czasie wolnym, ale nie tworzymy jakiejś głębszej relacji. Nie chcę się bardziej rozwodzić na ten temat, bo to moja prywatna sprawa - wyjaśniła portalowi córka Jarosława Bieniuka.

Za Oliwią Bieniuk i jej tanecznym partnerem wiele godzin spędzonych na sali treningowej. Wszystko po to, by jak najlepiej zaprezentować się przed widzami oraz jury w składzie: Iwona Pawlović, Michał Malitowski, Andrzej Grabowski i Andrzej Piaseczny. Za 18-latkę kciuki będą trzymać jej bliscy, w tym babcia. Gdy jakiś czas temu została zapytana o udział wnuczki w "Tańcu z Gwiazdami", wyraziła przekonanie, że doskonale poradzi sobie na parkiecie.

