Joanna Przetakiewicz, jak na projektantkę i ekspertkę od mody przystało, kreacje zmienia często, jednak jeśli chodzi o fryzurę, przyzwyczaiła nas do długich, jasnych kosmyków. Ostatnio jednak coś się w tej kwestii zmieniło. Albo inaczej – może się zmienić. Sami jesteśmy ciekawi, co z tego wszystkiego wyniknie. Ale po kolei.

REKLAMA

Joanna Przetakiewicz - w takim wydaniu jej nie znamy

Przetakiewicz zaskoczyła swoich obserwatorów na Instagramie. Projektantka, która obecnie przebywa na Ibizie, wrzuciła bowiem swoje zdjęcie w czterech różnych wersjach koloru włosów.

Przyciemniać dalej czy rozjaśniać? Który kolor wybierasz 1, 2, 3 czy 4?

Wśród propozycji znalazło się zdjęcie Przetakiewicz z bardzo jasnymi włosami oraz… brązowym, czekoladowym odcieniu! Projektantka wkrótce wybiera się do fryzjera, dlatego poprosiła swych obserwatorów o radę w kwestii koloryzacji.

Fani byli tyleż zaskoczeni, co i zachwyceni propozycjami Przetakiewicz:

- Dla mnie 1. Delikatnie dodać cieniutkie jasne refleksy, pięknie

- Super wszystkie cztery

- Zdecydowanie 1!!! Pięknie!

Zobacz wideo

- Pięknie, choć przyciemniłam i tęsknie za jaśniejszym

- Ładnemu w każdym kolorze jest ładnie. Jak dla mnie to jasny, uwielbiam taki kolor, bo sama mam - to niektóre z komentarzy pod postem.

Swoją opinię wyraził także kolega po fachu Joanny Przetakiewicz, Dawid Woliński. Projektantkę w brązowym odcieniu włosów porównał do Jennifer Lopez. Za to Agnieszka Woźniak-Starak uznała, że nie ma co zmieniać:

Joanna Przetakiewicz i metamorfoza fryzury screen - Instagram/@joannaprzetakieiwcz

Modelka Katarzyna Sobol opowiedziała się za wersją blond:

Joanna Przetakiewicz i metamorfoza fryzury screen - Instagram/@joannaprzetakieiwcz

A wam w którym wydaniu Joanna Przetakiewicz najbardziej się podoba?