Po tym, jak Magdalena Stępień wróciła na Instagram, sprawia wrażenie, że w końcu próbuje zostawić przeszłość za sobą. Modelka jest pod opieką specjalistów i powoli zaczyna cieszyć się życiem oraz czerpać radość z samodzielnego wychowywania syna. W innym tonie wypowiada się nawet o samym Jakubie Rzeźniczaku. A to nowość!

Magdalena Stępień nawiązuje do Jakuba Rzeźniczaka. "Genów nie oszukasz"

W niedzielę Magdalena Stępień opublikowała InstaStories, na którym pokazała nowe ujęcie syna. Nie jest tajemnicą, że już od dawna między byłymi partnerami nie jest dobrze. Teraz modelka ponownie nawiązała do ojca Oliwiera, ale tym razem zrobiła to bez złości i żalu. Wszystko przez podobieństwo do piłkarza, które dostrzegła w synu.

A kto tak kopie? Ale ty jesteś aktywny. Teraz tylko piłkę ci dać - słyszymy na nagraniu, które zresztą opisała: Genów nie oszukasz.

Magdalena Stępień o Jakubie Rzeźniczaku magdalena__stepien/Instagram

Wiele wskazuje na to, że najtrudniejsze chwile Magdalena Stępień ma już za sobą. Modelka jeszcze kilka tygodni temu zmagała się z problemami, które wywołało burzliwe rozstanie z piłkarzem.

Przypomnijmy, że para rozstała się, kiedy uczestniczka "Top Model" była w ósmym miesiącu ciąży, a gdy na świecie pojawił się Oliwier, Jakub Rzeźniczak miał już nową partnerkę. Jakiś czas temu zamieściła w sieci przygnębiający post, w którym wyznała, że były partner ją "zniszczył".

Na szczęście Stępień postanowiła poszukać pomocy u specjalistów i wydaje się, że jest na dobrej drodze, by raz na zawsze uporać się z demonami przeszłości.