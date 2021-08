Prezentacja jesiennej ramówki TVP odbyła się w środę 25 sierpnia w gmachu Telewizji Polskiej. Na gali pojawiła się plejada gwiazd, m.in. Ida Nowakowska, Katarzyna Cichopek, Izabela Trojanowska czy Rafał Brzozowski. Nie zabrakło też Roksany Węgiel, która od triumfu w "The Voice Kids", mimo młodego wieku jest stałą bywalczynią branżowych imprez.

Zobacz wideo Roksana Węgiel będzie prowadzącą nowej edycji "You Can Dance"

Roksana Węgiel zaliczyła wpadkę na gali TVP. Pomyliła się podczas show na żywo

Na imprezie TVP Roksana Węgiel pojawiła się w oryginalnej kreacji, a dzięki bufiastym rękawom od razu skoncentrowała na sobie uwagę. Artystka wykonała utwór Duy Lipy "Levitating", ale poza śpiewaniem miała do zaprezentowania również skomplikowaną choreografię. Kiedy oryginał występu udostępnił na YouTube kanał "Bądźmy razem. TVP", czujni fani od razu wychwycili pomyłkę, która wkradła się w drugiej części show. Mało tego, postanowili wytknąć jej to w komentarzach. O co chodzi?

Jak się okazuje, w drugiej zwrotce Roksana Węgiel pomyliła słowa piosenki i powtórzyła w niej fragment pierwszej zwrotki. Na nagraniu widać, że artystka przez chwilę była zdezorientowana, jednak wykorzystała doświadczenie zdobyte na scenie i bez problemu wybrnęła z tej sytuacji.

Pomyliła tekst w drugiej zwrotce, ale świetnie z tego wybrnęła.

Mimo że Roksana jest po tylu koncertach i ta piosenka jest bardzo trudna, to uważam występ za udany - czytamy w komentarzach na YouTube.

Roksana Węgiel zdobyła rozgłos w 2017 r. dzięki udziałowi w pierwszej edycji "The Voice Kids". Rok później wygrała Eurowizję Junior.