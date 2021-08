Xavier Wiśniewski, syn Michała Wiśniewskiego i Marty "Mandaryny" Wiśniewskiej, poszedł w ślady rodziców i zajął się muzyką. W listopadzie ubiegłego roku zadebiutował z utworem "Prąd".

- Nigdy nie myślałem, żeby być artystą, rodzice nie wywierali na nas presji, pozwalali robić to, co chcemy. W zeszłym roku poczułem, że to jest to, co chciałbym spróbować i myślę, że wychodzi bardzo dobrze - opowiadał o swoich planach Xavier w czerwcu, w "Dzień Dobry TVN".

Michał Wiśniewski zaniepokojony utworem syna

Najnowszy utwór 19-latka wywołał jednak zaniepokojenie ojca, Michała Wiśniewskiego.

Próbujesz mnie zabić, kiedy ja nie patrzę. Ja chcę lecieć tylko ze szlugiem, no i nie mieć zmartwień. Ale i tak spłonę marnie, jeśli nie odnajdę drogi, co zbuduje Narnię (...) Znowu zamykamy gały, po co na nich patrzeć (...) Nie chcę się bać, zabieram strach, wypier*alam tam gdzie nie zobaczą mnie, tam gdzie nie zobaczą... A w oczach mgła, zjada nas. W życiu nie potrzeba się tłumaczyć, jeśli kiedyś będę chciał odejść w końcu odnajdziesz mnie w Narni. (…) Szafa, pętla, pióro, biurko, porzucony stanik. To obraz mojej bujnej wyobraźni – rapuje Xavier w kawałku "Mgła".

Utwór skłonił Wiśniewskiego do osobistego wpisu w mediach społecznościowych:

Długo zabierałem się do napisania tego posta. Zapytałem nawet Xaviera, czy chce, abym go publikował, bo to będzie trudny post. Zgodził się więc to robię. A wszystko w związku z opublikowaniem przez mojego pierworodnego najnowszego singla "MGŁA".

Wiśniewski przypomniał, że stoi "prawie" za wszystkim, co robi Xavier i jako ojciec obiecał sobie, że zawsze będzie wspierał i pomagał synowi, który może liczyć na jego pomoc.

(...) a jak zajdzie potrzeba ratował z opresji. Do tego drugiego nie doszło, ale w tym przypadku zacząłem czytać między wierszami. (...)

Przesłuchałem ten utwór kilkanaście razy i jeśli to nie fikcja literacka, to jest raczej jednoznaczny. Wiem, że jest w szczęśliwym związku, że niczego mu nie brakuje, ale jeśli jest choć w części prawdziwy, to chyba mam prawo czuć się zaniepokojony? A może przesadzam i staje się za bardzo konserwatywny? Oby nigdy nie spier*olił z tego świata. - napisał Michał Wiśniewski.

Niedawno Xavier opublikował na swoim Instagramie wpis, który również mógł dać do myślenia. Poinformował, że na jakiś czas znika z mediów społecznościowych.

- Na jakiś czas odcinam się od Instagrama. Jeśli ktoś czegoś potrzebuje zna mój numer telefonu. Czasami nie wszystko, co pokazujemy w mediach wygląda tak "ładnie" – napisał.

Jeśli potrzebujesz pomocy – możesz ją uzyskać!

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.