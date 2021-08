W Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach odbył się koncert Przebój Lata RMF FM i Polsatu. Na scenie pojawiły się gwiazdy, których wakacyjne utwory zawojowały listy przebojów. Wśród artystek i artystów znaleźli się m.in. Sylwia Grzeszczak, Arek Kłusowski, Michał Szczygieł i Doda. O główną nagrodę walczyła również 16-letnia Roksana Węgiel. Młoda artystka jest znana w odważnego i kolorowego stylu, jednak tym razem przesadziła. Okulary to dopiero początek...

REKLAMA

Zobacz wideo Roksana Węgiel będzie prowadzącą nowej edycji "You Can Dance"

Przebój Lata RMF FM i Polsatu. Jeśli myślicie, że okulary Roksany Węgiel były najdziwniejsze, to nie widzieliście tych spodni

Artystka jest coraz bardziej znana z szalonych i kreatywnych stylizacji. Ostatnio zwróciła uwagę na ramówce TVP, kiedy to rękawy jej stroju przypominały pompony. Podobnie było na jednym z koncertów, kiedy jej szerokie spodnie wzbudziły furorę wśród nastoletnich fanów. Jednak na koncercie Przebój Lata RMF FM i Polsatu już nie było tak dobrze.

Roksana Węgiel wystąpiła w Kielcach z piosenką "Korona", jednak to jej stylizacja przyciągnęła największą uwagę. Wokalistka połączyła neonowy, krótki top z niebieskimi spodniami, które były lekko przezroczyste, świecące i do tego miały sporych rozmiarów kieszenie (o ile to były kieszenie, naprawdę ciężko stwierdzić). Część swoich długich włosów upięła w dwie kitki na samym czubku głowy, a na twarzy miała "okulary", które przypominały sinusoidę.

W ciąży księżna Kate miała zaskakujące hobby. "Niesamowita umiejętność"

Roksana Węgiel AKPA

To była naprawdę dziwna stylizacja! W przeciwieństwie do niej Wiktoria Gąsiewska postawiła na piękną, liniową sukienkę. A wy, jak oceniacie występ i kreację młodej artystki?

Katarzyna Glinka i Jarosław Bieniecki wzięli ślub! Było jednak skromnie i romantycznie