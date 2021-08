Kilka dni temu Anna Dec udostępniła na swoim Instagramie tragiczną wiadomość. Dziennikarka stacji TVN poinformowała, że straciła ciążę. Zaapelowała i poprosiła, by nigdy nie spekulować i nie mówić głośno o czyjejś ciąży, dopóki nie ma jej oficjalnego potwierdzenia. Dec postanowiła ponownie zabrać głos i skomentować swoją decyzję o podzieleniu się tą dramatyczną wiadomością publicznie.

Anna Dec o stracie ciąży: Czułam, że może wydarzyć się coś złego

Anna Dec opublikowała na swoim InstaStories bardzo długi wpis. Rozpoczęła go od zapewnienia, że nie żałuje decyzji o publicznym potwierdzeniu ciąży. Zrobiła to jednak, ponieważ zmusiły ją do tego okoliczności.

Niczego nie żałuję i nie mam do nikogo pretensji. Informacją o ciąży tak wcześnie podzieliłam się w emocjach, które czuje każda kobieta, kiedy nie wiadomo, jak ktoś się dowiedział i mówi o tym innym, odbierasz gratulacje, słyszysz szepty, zapytania.

Dziennikarka zdradziła, że miała co do tego wątpliwości. Mimo to sama chciała podjąć decyzję, kiedy opowie o swoim stanie.

Mimo że miałam przeczucie, że tym razem może być inaczej, to świadomie podjęłam decyzję o podzieleniu się tym faktem, by zapamiętać to jako życie. Czułam, że może wydarzyć się coś złego. Ale w ten sposób nie chciałam przedłużać zarządzania tak intymną informacją przez innych.

W dalszej części wpisu zwróciła się do innych kobiet, by były silne i nie wstydziły się swoich historii. Dziennikarka chce dodać otuchy tym, których spotkała podobna sytuacja. Całość listu Anny Dec przeczytacie poniżej.

Komentarz Anny Dec instagram/annadec_

Dziennikarce życzymy dużo siły.