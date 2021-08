Robert Lewandowski jest jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy na świecie. Sportowiec zarabia nie tylko za osiągnięcia na boisku, ale i aktywność w mediach społecznościowych. Tym razem niemiecka prasa opublikowała, ile dokładnie udało mu się zarobić w ubiegłym sezonie.

Zarobki Roberta Lewandowskiego w sezonie 2019/2020

Sezon 2019/2020 był wyjątkowo udany dla Roberta Lewandowskiego. Razem z kolegami z klubu odnieśli pasmo sukcesów, a Robert zachwycał kolejnymi trafieniami do bramki. Dzięki temu otrzymał między innymi tytuł Piłkarza Roku UEFA oraz wielu innych wyróżnień, które aż trudno jest zliczyć. O wiele łatwiej jest jednak z liczeniem pieniędzy, o co pokusiła się niemiecka prasa. Kapitan reprezentacji Polski w sezonie 2019/2020 zarobił... 26 milionów euro (brutto). Na tę zawrotną kwotę złożyły się między innymi dwie premie - pierwsza z nich to milion euro za wygranie Ligi Mistrzów oraz milion euro za tytuł Piłkarza Roku FIFA The Best.

W ubiegłym roku magazyn "Bild" obliczył, ile Lewandowski zyskuje na mediach społecznościowych. Celebryci, aby zarobić dodatkowe pieniądze, wykorzystują popularność na różne sposoby - między innymi reklamując wiele produktów na swoich profilach i otrzymując za to duże wynagrodzenie. W przypadku Lewandowskiego ciężko jednak mówić o "dodatkowym dochodzie", bo wynosi on nawet... 380 tysięcy złotych za opublikowanie jednego wpisu na Instagramie. "Bild" w 2020 roku obliczył, że właśnie takim honorarium może pochwalić się Robert Lewandowski, który znalazł się wówczas na 17. miejscu w rankingu najlepiej zarabiających w sieci piłkarzy.