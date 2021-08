29 lipca Zofia Zborowska i Andrzej Wrona powitali na świecie swoje pierwsze dziecko. Aktorka tę radosną nowinę przekazała tydzień po porodzie. Od tego momentu młodzi rodzice chętnie relacjonują na Instagramie, jak odnajdują się w tej roli, a aktorka często wchodzi w dyskusje z fanami. W ostatnim czasie opublikowała na InstaStories krótkie nagranie, na którym pokazała, jak jej mama... wyleguje się na kanapie i w ten sposób "pomaga" w opiece nad wnukiem. Innym razem zaś bez ogródek wyraziła swoją opinię o kupowaniu ubrań dla dziecka w sieciówkach. Przy ostatnim Q&A zaś w żartobliwy sposób wypowiedziała się na temat młodych mam.

Zofia Zborowska o młodych mamach

Jedna z rozżalonych obserwatorek napisała do Zborowskiej, że co poniektóre mamy zbyt szybko czują się "ekspertkami" w macierzyństwie i pouczają przy tym innych:

Dżizas, że te matki wariatki myślą, że jak jedna urodziła, to jest się już ekspertem - napisała internautka.

Zofia Zborowska na pytania fanów fot. Instagram @zborowskazofia

Aktorka stanęła w obronie świeżo upieczonych mam i przyznała, że każda ma prawo czuć się ekspertką w wychowaniu własnej pociechy:

Lol, ja urodziłam miesiąc temu i już uważam się za ekspertkę. A tak na serio, to każda z nas jest ekspertką od swojego dzidziutka - odpowiedziała Zborowska.

Temat radzenia innym nie jest obcy dla Zofii Zborowskiej. Aktorka od lat namawia swoich obserwatorów do zmiany sposobu myślenia na różnych płaszczyznach codziennego życia. Jakiś czas temu dołączyła do ruchu "zero waste" i zrezygnowała z picia wody w plastikowych butelkach, zachęcając przy tym do picia wody z kranu.

Zgadzacie się ze Zborowską?