Historia Laury i Karola pokazuje, że los rzeczywiście bywa przewrotny. Oboje byli uczestnikami piątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", ale w programie eksperci połączyli ich w pary z innymi osobami. Związki zakończyły się fiaskiem, jednak oni i tak znaleźli miłość. Kiedy Karol i Laura się w sobie zakochali? Z nowego wpisu mężczyzny wynika, że zaczęli spotykać się dużo wcześniej, niż początkowo przekonywali. To niefortunna gra słów, czy Karol przez przypadek zdradził całą prawdę?

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Karol i Laura zdradzili, jak długo TAK NAPRAWDĘ są razem

Karol opublikował na Instagramie emocjonalny post, którym świętuje rok znajomości z Laurą. Do tej pory fani programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" byli przekonani, że para spotyka się od… kilku miesięcy. Na początku sierpnia uczestnicy show gościli w programie "Dzień dobry TVN", gdzie padło stwierdzenie, że poznali się w połowie marca 2021 roku, czyli krótko po emisji pierwszego odcinka show. Uspokajamy, uczestnicy nie nabrali fanów show, bo Karol jedynie nie do końca trafnie wyjaśnił, co tak naprawdę wydarzyło się rok temu.

Rok. Pewien czas naszego życia. Jedni stwierdzą, że jest to krótki moment egzystencji. Inni leniwie czekają na jego zakończenie i nowe szanse, które da im kolejny okres. Dla mnie te 365 dni były darem, który sam sobie zasponsorowałem. Jedną decyzją, chęcią zmiany i zakończenia bezczynności poprzednich lat - zaczął wpis Karol.

Dalej mężczyzna podkreślił, że dzięki relacji z Laurą udowodnił, iż uczucie między dwiema osobami może być na tyle silne, aby zdecydować się na poważne zmiany.

Rok temu mogłem stanąć u boku tej osoby. Pokazać wam, że uczucie rodzące się między dwojgiem osób może być na tyle silne, by wprowadzać zmiany. Zmiany w sobie, w swoim otoczeniu, w drugiej osobie. Poczuć, że jest się ważnym i pokazać, że codzienność przy drugiej połówce nabiera coraz ciekawszych, nieznanych do tej pory dla mnie barw. Choć poznałem Laurę w dość nieoczywistych okolicznościach, to wiem, że przy jej boku mogę spędzać codzienność bez żadnych zmartwień, wiedząc, że i ja i ona myślimy "my", a nie "ja".

Na koniec Karol podziękował ekspertom i ekipie programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Nie ukrywa, że mimo niepowodzenia w show, ostatecznie to oni pomogli mu znaleźć miłość.

Chcę podziękować za to, że uwierzyli w moją osobę, kwalifikując mnie do programu i dali kopa do dalszego działania. I za to, że Laura też się tam znalazła. Bez was ciężko byłoby mi ją odnaleźć na tym Śląsku - napisał.

W tym samym czasie post na Instagramie zamieściła Iga, która w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" stanęła z Karolem na ślubnym kobiercu. Spodziewaliście się takiego obrotu wydarzeń?