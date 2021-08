Ewa Drzyzga i Agnieszka Woźniak-Starak prowadzą poranny program na antenie TVN od ponad roku. Niedawno na facebookowym profilu "Dzień dobry TVN" pojawił się komentarz odnośnie stylizacji, w których prezenterki pojawiają się na antenie. Fanka programu uważała, że są one źle dobierane, w związku z czym prowadzące nie pasują do siebie wizualnie. Podczas eventu inaugurującego jesienną ramówkę stacji Drzyzga odniosła się do zarzutów internautki.

Ewa Drzyzga komentuje zarzuty dotyczące swoich stylizacji

Wspomniana już kobieta uznała, że Ewa Drzyzga przy Agnieszce Woźniak-Starak wygląda jak "uboga krewna". Opinia najwidoczniej dotarła do dziennikarki, ponieważ prezenterka odniosła się do sprawy podczas rozmowy z Party.

Trudno mi komentować sam komentarz, którego nie przeczytałam. (…) Jestem dziennikarzem. Efektem ubocznym jest to, że mnie widać. Ja przyszłam do tego zawodu zafascynowana pracą reportażystów. Tych, którzy na pierwszym planie stawiają bohatera. Ale wiem, że taka jest scena, że szczególnie gdy pracuję w takim programie, to mnie również widać.

Drzyzga przyznała, że celowo wybiera skromniejsze stroje, aby cała uwaga widza skupiła się na osobie, z którą akurat rozmawia. Chcąc uniknąć kolejnych plotek, od razu zaznaczyła, że jej stosunek do mody nie powinien być traktowany jako jakikolwiek zarzut w stronę Agnieszki Woźniak-Starak.

Dla mnie najważniejsze jest, żebym ja nie przykuwała swoją osobą za bardzo uwagi. Agnieszka ma swój styl. Pięknie wygląda. Niejednokrotnie sama się zachwycam. A potem zaczynamy pracę. I dla mnie to jest najważniejsze.

