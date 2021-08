Taco Hemingway, a właściwie Filip Szcześniak, w 2020 roku zirytowany sytuacją polityczno-społeczną nagrał kawałek "Polskie Tango", który można nazwać współczesnym protest songiem. To właśnie ta piosenka przyniosła mu niedawno nagrodę Fryderyka w kategorii utwór roku. Teraz święcący triumfy raper spędza czas z dziewczyną i przyjaciółmi na Kaszubach. Kolega artysty opublikował na Instagramie prywatne zdjęcie z wyjazdu.

To ona odebrała Fryderyka, kiedy Taco grał w piłkę. Kim jest tajemnicza Justyna?

Przyjaciel Taco Hemingwaya pokazał zdjęcie z wakacji

Taco Hemingway dba o swoją prywatność. Mimo popularności wśród młodego pokolenia raper korzysta z social mediów tylko do promowania swojej muzyki. Próżno szukać na jego profilach prywatnych zdjęć. Taco jest w związku z Igą Lis, córką Kingi Rusin. Para nie afiszuje się ze swoim uczuciem, co tylko podkręca atmosferę wokół niej. Jednak od czasu do czasu dostarczają fanom emocji, publikując swoje zdjęcia lub zostawiając komentarze na swoich profilach. Teraz wyręczył ich znajomy. Przyjaciel pary udostępnił na Instagramie fotografię, na której pozują raper z Igą Lis na kolanach, Quebonafide i Natalia Szroeder, a także Jankes i Kasia Borkowska, natomiast on sam dzierży w rękach butelkę napoju wyskokowego. Mężczyzna pod zdjęciem zamieścił żartobliwy podpis.

Statystycznie jeden na czterech mężczyzn jest szczęśliwy.

Taco Hemingway nie wydał płyty w wakacje, ale przygotował dla fanów inną niespodziankę

Podpis pod fotografią rozbawił internautów, którzy chętnie weszli w interakcję z autorem profilu. Jeden z obserwatorów nawiązał też do hitowego serialu telewizji TVP "Ranczo".

Wilkowyje?

Jeden na czterech mężczyzn ma wszystko, czego potrzebuje.

Każdy z tą swoją lepszą połówką.

