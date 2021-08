Michał Szpak nie boi się odważnych stylizacji, w których czuje się bardzo dobrze. Wokalista wybiera oryginalne zestawy nie tylko na scenę. Na Facebooku opublikował nowe zdjęcie, na którym zapozował w łóżku, mając na sobie czarny stanik. Jeden z fanów zapytał, co jego stylizacja ma symbolizować. Artysta nie pozostawił go bez odpowiedzi.

Michał Szpak w staniku odpowiada na pytania internautów

Michał Szpak bez wątpienia jest artystą, który wyróżnia się niekonwencjonalnym stylem. W ostatnim czasie fani mogą oglądać wokalistę, który pokazuje się w stanikach. Na Facebooku opublikował zdjęcie, na którym widać, jak świętuje Dzień Psa. Zapozował ze swoim pupilem w łóżku, a internauci największą uwagę zwrócili na jego strój. Michał relaksował się w złotej biżuterii i czarnym bikini, które kolorystycznie pasowało do jego paznokci.

Z moim cudownym czworonogiem. Dzień Piesa - napisał artysta.

W komentarzach jeden z internautów zapytał wokalistę o znaczenie bielizny.

Michał, co ma symbolizować biustonosz? - czytamy.

Michał nie miał zamiaru wchodzić z internautą w dyskusję i krótko odpowiedział:

Biustonosz - odpisał lakonicznie artysta.

Pod zdjęciem wywiązała się zacięta dyskusja. Fani Michała przyznali, że biustonosz artysty symbolizuje to samo, co makijaż czy pomalowane paznokcie. Z racji wolności wyboru wokalista może zakładać to, na co ma ochotę i w czym czuje się dobrze.

Michał Szpak już na Earth Festival wystąpił na scenie w staniku. Artystka za pomocą barwnych stylizacji wyraża siebie. Na Instagramie również opublikował serię zdjęć, na których ma na sobie górę od czarnego bikini.

Wakacje się już kończą ostatni dzwonek, by przyodziać biustonosz - napisał.

Nie tak dawno dużo emocji wywołało zdjęcie Michała, na którym pokazał sutki. Gdy założył bikini, to również nie przeszło bez echa.