Magda Gessler żegna byłego męża. "Niezastąpiony tata Lary"

To był smutny dzień w rodzinie Gesslerów. Lara Gessler poinformowała na instagramowym koncie o śmierci swojego taty Piotra Gesslera. Zamieściła czarno-białe zdjęcia w towarzystwie ojca. Otrzymała wiele wyrazów wsparcia i kondolencji. Aktywna w mediach społecznościowych Magda Gessler także się do nich przyłączyła. Pożegnała byłego męża w pięknych słowach.

Piotr Gessler nie żyje. Magda Gessler pożegnała byłego męża w pięknych słowach

Magda Gessler zamieściła relację na Instagramie, w której opublikowała zdjęcie swojego byłego męża oraz kilka ciepłych słów na jego temat.

Piotr Gessler. Najcudowniejszy, niezastąpiony tata Lary, Mikołaja, ojczym Tadeusza. Będzie nam go brak bez końca - napisała restauratorka.

Mimo że od lat są po rozwodzie, para utrzymywała przyjacielskie relacje. Łączyła ich przed laty miłość, ale także pasja do gotowania. Piotr Gessler pochodzi z rodziny restauratorów. Magda Gessler poznała Piotra w latach 80. Był jej drugim mężem. Z tego związku urodziła się córka Lara. Przez wiele lat para nie miała rozwodu. Po podziale majątku w latach 90. Magda Gessler przejęła wspólną, dziś dobrze znaną i cenioną w stolicy restaurację "U Fukiera". Restauratorka związała się z obecnym partnerem Waldemarem, lecz mimo to zostawiła nazwisko po byłym mężu. Lara Gessler w poście o śmierci taty przyznała, że mieli bardzo dobre relacje. Nazywa go przyjacielem i swoim powiernikiem. Jak widać również jej mama uważała byłego męża za dobrego ojca, co teraz podkreśliła w pożegnalnym wpisie. Zobacz też: Lara Gessler zdradziła, jaką babcią jest Magda Gessler. Możecie się zdziwić. "Będzie tylko ciekawiej"