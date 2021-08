18-letnia gwiazdka kilka dni temu opublikowała najnowszy teledysk do piosenki "Brutal". W klipie artystka występuje w kilkunastu różnorodnych stylizacjach. Olivia ubrana jest minispódniczkę w kratę, kolorową koszulkę z grafiką, a także dżinsy z niskim stanem. Jednak na szczególną uwagę zasługuje sukienka baletnicy - taka sama, jak ta, którą 18 lat temu Roberto Cavalli zaprojektował dla Britney Spears na rozdanie nagród American Music Awards.

Olivia Rodrigo oddała hołd księżniczce popu

Choć za swoją największa idolkę Olivia Rodrigo uważa Taylor Swift, to młoda gwiazda jest również wielką fanką Britney Spears. Gwiazda muzyki pop zmaga się w ostatnich latach z bardzo trudnymi chwilami. Rodrigo w jednym z wywiadów wypowiedziała się na temat sytuacji Spears i tego, co sądzi o podejściu branży muzycznej do gwiazd.

Sprawy Britney są po prostu przerażające i bardzo uważnie je śledzę. Myślę, że jest to po prostu okropne. Uważam, że branża wykorzystuje i manipuluje młode kobiety […]. Zdecydowanie widziałam, że pieniądze mają pierwszeństwo przed zdrowiem psychicznym ludzi - powiedziała Rodrigo.

To nie pierwszy raz, kiedy Rodrigo ubrana była jak Britney Spears

Na początku tego roku Olivia Rodrigo i jej koleżanka, Iris Apatow nosiły takie same koszulki, które rozsławiła księżniczka popu na początku 2000 roku.

Olivia Rodrigo jest gwiazdą młodego pokolenia, która już zdążyła zdobyć ogromna popularność na całym świecie. Jej piosenki, szybko trafiają na największe listy przebojów, a jej najnowszy album stał się numerem jeden. Gwiazda jest nominowana w pięciu kategoriach do tegorocznych nagród VMA 2021.