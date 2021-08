BTS nie chcieli nagrywać piosenek w języku angielskim. Mieli ważny powód

Popularność K-popu nie mija, a najbardziej znany południowokoreański boysband BTS ani myśli o zakończeniu kariery. Grupa nie zwalnia tempa i odnosi kolejne sukcesy. Od wydania jednego z ich największych przebojów "Dynamite" minął ponad rok. Wokaliści wyjawili, dlaczego nie nagrali tej piosenki w języku ojczystym.

Co spowodowało, że BTS zaśpiewali "Dynamite" po angielsku?

Z powodu koronawirusa plany artystów na całym świecie uległy poważnym zmianom. Muzycy musieli przełożyć trasy koncertowe. Kryzys nie ominął także BTS. Południowokoreańska grupa musiała poszukać nowego sposobu na dalszy rozwój swojej popularności. Okazało się, że trampoliną do sukcesu było stworzenia utworu całkowicie w języku angielskim.

Początkowo członkowie zespołu nie byli do końca przekonani do tego pomysłu. Było to dla nich wyjście ze strefy komfortu. Najchętniej dalej tworzyliby swoje utwory w ojczystym języku.

Angielski, który znałem ze szkoły, mocno różnił się od tego z piosenki. Musiałem najpierw skasować wszystko, co miałem na ten temat w głowie - zdradził Jin, jeden z członków zespołu.

Wyjście na rynki zagraniczne okazało się strzałem w dziesiątkę. Występy w amerykańskich stacjach telewizyjnych i promocja śpiewanego po angielsku singla przyniosła zespołowi BTS światową popularność. Utwór "Dynamite" błyskawicznie podbił listy przebojów i dostał się na szczyt listy Billboard.

BTS to niekwestionowane gwiazdy K-popu

BTS jest jednym z najpopularniejszych koreańskich grup wokalnych nie tylko w swojej rodzimej Korei, ale już na całym świecie. Zespół od kilku lat zajmują pierwsze miejsca międzynarodowych list przebojów. Członkowie zespołu są jednymi z najbardziej rozpoznawalnych i najlepiej zarabiających gwiazd z Korei Południowej.