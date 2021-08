Gwiazda Nickelodeon Jojo Siwa już niebawem weźmie udział w 30. edycji amerykańskiego "Dancing With the Stars". 18-latka jako pierwsza w historii programu zatańczy z partnerką tej samej płci. Produkcja podaje, że dowiemy się, kim jest kobieta dopiero przy okazji premiery. Jojo Siwa w styczniu tego roku ogłosiła, że jest w szczęśliwym związku ze swoją wieloletnią przyjaciółką i identyfikuje się jako osoba queer. Czyżby program chciał pokazać równość i brak podziałów?

Amerykańskiego show podążą śladami innego programu

Jojo Siwa jest pierwszą uczestniczką "Dancing With the Stars", która zatańczy z osobą tej samej płci. Miało to już jednak miejsce w innym programie telewizyjnym. W 2020 roku brytyjskie show „Strictly Come Dancing" na prośbę znanej bokserki Nicole Adams sparowano ją z kobietą.

Jestem tak podekscytowana, że mogę być częścią 30. sezonu „Dancing With the Stars" i zatańczę z dziewczyną - powiedziała Jojo Siwa o swoim udziale w show.

Gwiazda podaje, że jest bardzo podekscytowana udziałem w programie. Myśli, że to "fajne brać udział w niecodziennym przedsięwzięciu" i jest z siebie dumna. Zagraniczne media huczą o jej występie, czym podzieliła się z fanami na Instagramie.

Kim jest Jojo Siwa?

Jojo Siwa to jedna z największych amerykańskich gwiazd. Ma dopiero 18 lat, a już można ją nazwać milionerką. Zasłynęła dzięki stacji Nickelodeon, gdzie występuje od najmłodszych lat.

TikToka zna od podszewki - jeszcze za czasów Musical.ly publikowała tam liczne filmy i zawsze znajdowała się w globalnym zestawieniu userów. Jojo Siwa aktualnie tworzy muzykę, tańczy i prowadzi swoje media społecznościowe. W stylizacjach scenicznych zwraca szczególną uwagę na gigantyczne kokardy, błysk i jaskrawe kolory. Ta dziewczyna uwielbia się wyróżniać.