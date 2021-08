Wojna pomiędzy Dodą i Edytą Górniak trwa od ponad dziesięciu lat. Rabczewska w wywiadach często podkreśla, że starsza koleżanka z branży była jej idolką, jednak "najwyraźniej nie mogła znieść tego, że ta weszła do show-biznesu jako nastolatka". Diwa publicznie dawała wyraz swojej niechęci, a w programie Kuby Wojewódzkiego w 2005 roku nazwała ją "Dodą-krową". Później w "Jak oni śpiewają?" skomentowała piosenkę koleżanki, że "jest durna". Po tym Rabczewska zaczęła jej odpowiadać, co jeszcze bardziej wzbudzało ich wzajemną niechęć.

Edyta Górniak pogodzi się z Dodą?

Doda jednak próbowała wyciągnąć rękę do Górniak. Dwa lata temu zaprosiła ją do udziału w koncercie "Artyści przeciwko nienawiści", jednak ta odmówiła. Oficjalnie tłumaczyła, że nie ma to związku z osobą organizatorki, lecz "nie odpowiadało jej to, że nie wie, jak będą wyglądały występy i na jaki cel zostaną przeznaczone pieniądze z koncertu". Teraz jednak okazuje się, że jest gotowa pogodzić się z Rabczewską! Co na to wpłynęło?

Sytuacja prywatna artystki, która jest w trakcie rozwodu z mężem, Emilem Stępniem.

Wiecie, to jest trochę tak, że każdy, kto przeszedł rozwód, wie, że to jest bardzo ciężki kamień. Ten ostatni czas zweryfikował bardzo wiele relacji i gdy usłyszałam, że ją też spotkał proces rozpadu rodziny, to to jest po prostu bardzo przykre. Tak po człowieczemu napisałam ten komentarz na Instagramie. Nawet nie u niej, bo ja nie widzę jej konta. Ona chyba mnie zablokowała kiedyś. Albo ja ją. No, nie ma znaczenia. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że dzisiaj musimy się wspierać. To jest ostatni moment na człowieczeństwo - mówiła w rozmowie z "Super Expressem".

Dziennikarze skontaktowali się z Dodą, by dowiedzieć się, co myśli o możliwości pogodzenia się z Górniak.

Niech mnie odblokuje na Instagramie, żebym mogła podziękować jej za wsparcie osobiście, a nie na łamach gazety - powiedziała.

Edyta Górniak zablokowała Dodę na Instagramie tuż po ślubie wokalistki z Emilem Stępniem, czyli trzy lata temu. Myślicie, że wreszcie się dogadają?