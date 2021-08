Kampania, mająca zachęcić widzów do wybrania się do kina na kolejny już obraz o księżnej Dianie, rozkręca się. Dopiero co ukazał się przejmujący plakat, a już można zobaczyć w sieci teaser filmu "Spencer".

REKLAMA

Zobacz wideo "Spencer" [ZWIASTUN]

Stephenie Meyer napisze dwie kolejne części sagi "Zmierzch"

"Spencer". Kristen Stewart jako księżna Diana

W zaledwie krótkim fragmencie, który został udostępniony w sieci, możemy zobaczyć Kristen Stewart, w kilku przejmujących scenach. Kadry przedstawiają przygotowania do świątecznej kolacji w rodowej posiadłości Windsorów w Sandringham w Norfolk. Cała ta krzątanina wokół królewskiej rodziny skontrastowana została z obrazami osamotnionej księżnej. Właśnie wtedy podęła decyzję o opuszczeniu Karola i zakończeniu nieudanego małżeństwa.

Kristen Stewart świetnie wygląda jako Diana. Aktorka na potrzeby filmu, wcielając się w walijską księżną, mówi z brytyjskim akcentem!

Aktorka poza grą w hitowej sadze "Zmierzch" ma na swoim koncie bardzo dobrze zagrane role w takich kinowych przebojach jak "Aniołki Charliego", "Azyl" "Śnieżka i łowca" oraz "Świąteczny szok". Czy będzie lepsza od Naomi Watts, Julie Cox i Emma Corin, które również grały Dianę?

Kristen Stewart E!News Spencer Official Teaser Trailer - Starring Kristen Stewart

Obraz "Spencer" zapowiada się bardzo interesująco. Opowiada tragiczną historię księżnej Walii, ale pokazuje zaledwie trzy dni z jej życia. Akcja rozgrywa się podczas świąt Bożego Narodzenia, kiedy Diana podejmuje decyzję o rozstaniu z księciem Karolem. Autorem scenariusza jest Steven Knight, który do tej pory pracował nad ''Tabu'', ''Locke'' czy "Peaky Blinders". Z kolei nazwisko reżysera pozwala sądzić, że będziemy mieli do czynienia z bardzo dobrym filmem biograficznym. Pablo Larrain ma na koncie obrazy pokazujące życie Pabla Nerudy i Jackie Kennedy z Natalie Portman w roli tytułowej.

Metamorfoza Agnieszki Włodarczyk. Gwiazda udała się do fryzjera

Film "Spencer" wejdzie na ekrany kin 5 listopada. Już nie możemy się doczekać!