W wywiadzie dla "USA Today" Stephenie Meyer potwierdziła, że powstaną dwie kolejne części bestsellerowej sagi. Autorka jednak jest skłonna do porzucenia dotychczasowych bohaterów i odkrywania innych postaci z uniwersum "Zmierzchu".

Stephenie Meyer napisze dwie kolejne części sagi "Zmierzch"

Po dziesięciu latach od ukazania się ostatniej z części uniwersum "Zmierzchu" Stephenie Meyer wydała "Słońce w mroku". Była to ta sama historia, co w pierwszej z książek, ale widziana oczami Edwarda. Powieść w pierwszym tygodniu sprzedaży pobiła rekord i była prawdziwym hitem wydawniczym. Nic więc dziwnego, że autorka postanowiła wrócić do pisania.

Myślę, że są jeszcze dwie książki z tego świata, które chcę napisać. Mam je zarysowane i napisany rozdział pierwszej, więc wiem, że powstanie więcej. Ale nie jestem gotowa w tej chwili, chcę zrobić coś zupełnie nowego - powiedziała Stephenie Meyer.

Zapewnia jednak, że nie zamierza kontynuować "Słońca w mroku". Oznacza to, że czytelnicy nie będą zmuszeni czytać wszystkich części sagi napisanych z pozycji Edwarda Cullena. Stephenie Meyer ujawniła, że prawdopodobnie Bella nie będzie też główną bohaterką. Autorka chce odkrywać inne postaci ze świata wampirów.

Kiedy powstaną nowe części "Zmierzchu"? Niestety nie padły żadne konkretne daty. Stephenie Meyer przyznała, że na razie ma inne plany, które realizuje.

Możliwe, że kontynuowanie bestselerowej sagi zostało wywołane nową popularnością jaką "Zmierzch" może pochwalić się w Stanach Zjednoczonych. Odkąd filmy z Kristen Stewart i Robertem Pattinsonem w rolach głównych są dostępne na platformie Netflix, saga przeżywa prawdziwy renesans.