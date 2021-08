"Love Island. Wyspa miłości" wraca na antenę. Nowa edycja będzie emitowana już od poniedziałku 30 sierpnia w Polsacie. Prowadzącą, jak w poprzednich edycjach będzie Karolina Gilon. Teraz ujawniono uczestników?

"Love Island. Wyspa miłości". Paulina

Love Island Love Island/Instagram screen

Pierwszą przedstawioną publiczności uczestniczką jest 25-letnia Paulina Szczuc ze Szczecina, która nie wyobraża sobie życia bez muzyki. Lubi zwracać na siebie uwagę. Czaruje uśmiechem i rzuca zalotnie spojrzenia. Kogo oczaruje swoim uśmiechem na Wyspie Miłości?

"Love Island. Wyspa miłości". Andrzej

Love Island Love Island/Instagram screen

Kolejny uczestnik to Andrzej Majchrzak. Ten 32-latek jest miłośnikiem literatury Tolkiena, gdyż chwali się swoim tatuażem z sentencją w języku elfickim: "moja rodzina to moja prawdziwa miłość". Lubi spędzać czas na rowerowych wyprawach do lasu.

Andrzej uważa się za osobę bardzo skrytą. Nie wróży to powodzenia na Wyspie Miłości. Ale może uczestnik tylko tak kokietuje widzów? Przekonamy się wkrótce.

"Love Island. Wyspa miłości". Magda

Love Island Love Island/Instagram screen

Magda Lichota to 28-latka z Warszawy, która od sześciu lat szuka swojej połówki. Pracuje jako koordynator działu IT. Uwielbia śpiewać i marzy o karierze na scenie. Twierdzi, że nie boi się ryzyka.

"Love Island. Wyspa miłości". Adrian

Love Island Love Island/Instagram screen

Kolejny uczestnik, to 24-letni Adrian Wdowiak. Nie poznał jeszcze prawdziwej miłości, choć ma za sobą dwa związki. Ma wysokie wymagania. Czeka na kobietę odważną, ale wyrozumiałą. Jest detalistą i dużą rolę w jego życiu odgrywa wiara. Lubi być dobrze ubrany.

"Love Island. Wyspa miłości". Andzia

Love Island Love Island

Andzia Sękowska ze Szczecina to 28-latka, która szuka szczęścia na Wyspie Miłości. Jest modelką i zajmuje się przedłużaniem rzęs. Lubi bawić się przy muzyce disco polo. Jest pełna energii i gotowa na ryzyko.

"Love Island. Wyspa miłości". Kacper

Love Island Love Island/Instagram screen

29-letni Kacper Grzeszczak trenuje akrobatykę i uprawia street workout. Uwielbia filmy z Jackie Chanem. Jest romantykiem, który przyznaje, że jego ulubiony serial to "Pamiętniki wampirów". Na wyspie szuka opalonej i szczupłej blondynki.

"Love Island. Wyspa miłości" startuje już 30 sierpnia o godzinie 22:00 na antenie Polsatu i w serwisie IPLA. Show będzie można oglądać od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę o tej samej porze. Co ciekawe, każdy odcinek będzie nakręcony zaledwie dwa albo trzy dni przed telewizyjną emisją.