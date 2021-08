Agata Duda jako pierwsza dama żyje na świeczniku, a jej zachowanie oraz modowe wybory przykuwają uwagę mediów. Kilka dni temu żona prezydenta Andrzeja Dudy gościła w Pałacu Prezydenckim podopiecznych fundacji "Rodzinny Gdańsk". Relacja, wraz ze zdjęciami, pojawiła się na Facebooku Kancelarii Prezydenta RP oraz na stronie internetowej. Nie dało się nie zwrócić uwagi na opaleniznę Agaty Dudy.

Agata Duda na spotkaniu z młodzieżą. Co za opalenizna!

Jak można przeczytać na stronie prezydent.pl młodzież zawitała w poniedziałek 23 sierpnia do pałacu w ramach wycieczki do Warszawy. Swój czas poświęciła im Agata Duda. Miała okazję wysłuchać opowieści o wakacjach podopiecznych wspomnianej wcześniej fundacji, ich planach oraz hobby. Natomiast od opiekunów młodych osób usłyszała, jak wygląda codzienność placówki. Było to już kolejne tego typu spotkanie.

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w maju 2018 r. Agata Kornhauser-Duda gościła Rodziny Zastępcze z Powiatu Gdańskiego i Wychowanków Domów dla Dzieci, prowadzonych przez Fundację "Rodzinny Gdańsk" - zostało wyjaśnione na stronie.

W trakcie tego wydarzenia pierwsza dama zaprezentowała się swoim gościom w eleganckiej stylizacji. Miała na sobie ciemną, rozkloszowaną sukienkę za kolana, do której dopasowała czółenka na stosunkowo niskim obcasie. Założyła również białą, krótką marynarkę. Na zdjęciach zamieszczonych przez Kancelarię da się również dostrzec, że żona prezydenta Andrzeja Dudy cały czas ma mocną opaleniznę. Z pewnością jest to pamiątka, która pozostała Agacie Dudzie po wakacyjnym, nadmorskim wypoczynku.

