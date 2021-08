O śmierci Michaela Nadera poinformowała jego żona, Jodi Lister, w specjalnym oświadczeniu.

Z ciężkim sercem dzielę się wieścią, że mój ukochany Michael odszedł. Przeżyliśmy wspólnie 18 wspaniałych lat, w otoczeniu licznych psów, które wychowaliśmy bądź adoptowaliśmy. Ostatnio Michael był bardzo podekscytowany odnowieniem kontaktu z przyjaciółmi z "Dynastii", wspólnie zbierali fundusze na badania nad długotrwałymi objawami zakażenia COVID-19.

Michael był pięknym i fascynującym człowiekiem, obdarzonym wieloma talentami. Na zawsze będę za nim tęsknić – pożegnała męża Jodi Lister.

"Dex" Dexter. Wielka miłość Alexis Carrington

Nader zasłynął rolą Farnswortha „Dexa" Dextera w popularnym serialu „Dynastia". Pojawił się w czwartym sezonie serialu, w 1983 roku i został już do końca. Dorastał w Wyoming, na farmie swego ojca, Sama, wspólnika Blake’a Carringtona. Przybył do Denver, gdzie toczy się akcja serialu, i tu zakochał się w Alexis (Joan Collins), byłej żonie Blake’a. Ich związek był najbardziej burzliwy w całym serialu – oboje byli porywczy i pełni pasji.

Stanęli na ślubnym kobiercu, ale nie tworzyli modelowej rodziny. Alexis zdradziła Dexa z Rashidem Ahmedem, biznesowym partnerem Blake’a. Dex odpowiedział przelotnym romansem, potem oboje wikłali się różne związki (Dex romansował nawet z córką Alexis, Amandą), ale największą miłością przystojnego kowboja (często był portretowany w serialu bez koszulki, przy pracach fizycznych, jak choćby rąbanie drzewa) pozostała do końca Alexis. Z niemal stuprocentową wzajemnością, bo w sercu pani Colby więcej miejsca od Dexa zajmował tylko Blake.

W ostatnim odcinku „Dynastii" jest scena, kiedy oboje, Alexis i Dex wypadają z balkonu hotelu. Nie jest do końca wyjaśnione, z jakim skutkiem, jednak można przypuszczać, że Dexter zginął.

Gwiazda "Dynastii". Ale nie tylko

Nader, urodzony w Missouri, rozpoczął filmową karierę w latach 60., po przeprowadzce do Kalifornii. Zagrał w serialu "Gidget", potem w operze mydlanej "As The World Turns". Sławę przyniosła mu, jako się rzekło, "Dynastia", ale widzowie mogą pamiętać go także z roli Dimitrija Maricka w "Wszystkie moje dzieci". Pojawił się także m.in. w serialu "Magnum".

Serial "Dynastia" pojawił się w Polsce w 1990 roku. TVP pokazywała go do grudnia 1993.