Agata Kulesza podczas jesiennej imprezy ramówkowej TVN zaprezentowała się bez makijażu. Od razu zdecydowała się wytłumaczyć, dlaczego to zrobiła. Wszystko jest związane z promocją nowego serialu, "Skazana" z udziałem aktorki.

Agata Kulesza bez makijażu na ramówce TVN

Agata Kulesza podczas imprezy ramówkowej TVN przemówiła i wyprzedziła pytania dziennikarzy, którzy mogli być ciekawi, dlaczego zdecydowała się wystąpić bez makijażu na tak ważnym dla siebie wydarzeniu. Wszystko wiąże się z jej rolą w "Skazanej", gdzie gra więźniarkę.

Chciałabym uprzedzić pytania dziennikarzy, co to za odwaga przyjść bez makijażu. Nie tylko ja, wszystkie my gramy bez makijażu, i dlatego dzisiaj przyszłyśmy tak - wyjaśniła zgromadzonym.

Faktycznie, inne aktorki z serialu również zdecydowały się tym razem zrezygnować z pomocy wizażystek. Agata, jako jedyna, pozowała w eleganckim białym garniturze i beżowych szpilkach. Wszystko dlatego, że gra w nim główną rolę. Cała reszta żeńskiej części ekipy ze "Skazanej", wybrała na tę okazję więzienne stroje, w których występują w serialu. O ich fryzury również nie zadbał żaden fryzjer.

Agata Kulesza i aktorki z serialu 'Skazana' ONS

Wydaje się, że obsada świetnie poradziła sobie z promocją serialu, a cały zamysł i nietypowe stroje na ramówce tylko sprawiły, że zwróciliśmy na nie uwagę. Zachęciło was to do obejrzenia ich na ekranie? Więcej zdjęć z Agatą Kuleszą i resztą aktorów znajdziecie w naszej galerii.

