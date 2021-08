Podróże są stałym elementem życia Anny Wendzikowskiej, która regularnie raczy fanów kadrami zachwycających widoków z najdalszych zakątków świata. Dziennikarka dopiero co wróciła do Polski i, jak zdradziła na Instagramie, po wakacjach odnowiła treningi pole dance. Szczerze przyznała, że po dłuższym czasie bez ćwiczeń musi wrócić do kondycji. W komentarzach jedna z obserwatorek nawiązała do częstych wyjazdów Wendzikowskiej i zapytała, ile dni urlopowych ma w ciągu roku. Anna zdradziła, jak to u niej wygląda.

Anna Wendzikowska zdradziła, ile w tym roku spędziła czasu na urlopie

Anna Wendzikowska opublikowała nowe zdjęcie na Instagramie, na którym zapozowała na rurze. Dziennikarka wielokrotnie zachwalała efekty tego typu treningów i przyznała, że dzięki pole dance zrobiła formę życia. Jednak z powodu częstych wyjazdów na jakiś czas musiała mocno ograniczyć treningi, co odbiło się na jej kondycji.

Kocham to. Wróciłam na rurkę po krótkiej przerwie spowodowanej wakacjami. Było trudno, forma trochę gorsza, ale pokonałam chwilową słabość i było fantastycznie - napisała dziennikarka.

Internauci w komentarzach zachwycali się formą Ani. Pojawiło się również pytanie od internauty, które dotyczyło licznych wyjazdów Wendzikowskiej w najdalsze zakątki świata.

Przepraszam za wścibskość, ale ile miała pani wakacji w tym roku? - czytamy.

Anna nie pozostawiła tego bez odpowiedzi. Przyznała, że ze względu na nienormowany czas pracy może tak planować swoje wyjazdy, by w jednym czasie wypocząć i zająć się sprawami biznesowymi. Jak co roku spędza pięć tygodni na urlopie, jednak relaks ułatwia jej to, że w każdej chwili może pracować zdalnie.

Pięć tygodni jak w każde wakacje. Ale ja nie mam normowanego czasu pracy, pracuję dla siebie i mogę zdalnie. Polecam takie rozwiązanie. Bardzo fajnie się żyje - odpisała.

Zazdrościcie dziennikarce możliwości pracy z niemalże dowolnego miejsca na Ziemi?