Katarzyna Dowbor w wywiadach wspominała, że jej 22-letnia córka raczej nie ma zapędów do pracy przed kamerami, tak jak ona i jej syn, Maciej Dowbor. Ostatnio jednak dziewczyna wpadła na pomysł, by połączyć występy w telewizji z przekazywaniem wiedzy, w której się specjalizuje.

Córka Katarzyny Dowbor pójdzie w jej ślady?

Marysia jest córką Katarzyny Dowbor ze związku z dziennikarzem Jerzym Baczyńskim. Dziewczyna kiedyś pojawiała się z mamą na ściankach, jednak później nie przejawiała chęci, by iść w tę stronę. Dopiero teraz stwierdziła, że mogłaby występować w telewizji, chociaż w zupełnie innej działce niż mama i brat, Maciej Dowbor.

Marysia studiuje psychologię i chciałaby przekazywać swoją wiedzę w programach telewizyjnych. Stać się pewnego rodzaju medialnym ekspertem, który będzie wypowiadał się np. w śniadaniówkach. O wszystkim możemy przeczytać w "Rewii".

Okazuje się, że być może wkrótce skusi się na pracę w telewizji. Myśli o konsultacjach psychologicznych w różnych programach.

Wychodzi na to, że w nowej roli sprawdzi się już za kilka tygodni.

Musi odbyć staż i wpadła na pomysł, że może się to odbyć właśnie w telewizji. (…) Nie podjęła jeszcze ostatecznej decyzji, ale wszystko wskazuje na to, że właśnie tak się stanie i jesienią wystąpi w nowej roli - czytamy w "Rewii".

Marysia ma szansę powtórzyć sukces mamy? Katarzyna Dowbor trafiła do telewizji zupełnym przypadkiem - pracowała jako montażystka w radiu i to tam zauważyli ją ludzie z telewizji, których uroda dziennikarki zachwyciła. Stało się to zupełnie przypadkiem, a skończyło się etatem.

